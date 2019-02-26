Мокнем и мерзнем: когда придет потепление в Украину

Когда придет потепление в Украину / heaclub.ru

Погода в Украине не радует: украинцы, в отличие от жителей остальной Европы, мокнут и мерзнут.

Синоптики обещают не только мокрый снег, но и колючий ветер. В итоге температура в +1 градус по ощущениям воспринимается как -5 градусов. К вечеру вторника похолодание накроет всю Украину: на смену плюсовой температуре придет максимум 0 градусов. В Карпатах ночью ожидается до -7 градусов и гололед.

Впрочем, терпеть осталось недолго – максимум неделю, заверили метеорологи. По их данным, потепление в Украине начнется уже с 4 марта. Именно эту дату называют началом настоящей весны 2019 в Украине.

Ранее синоптик назвала самый теплый месяц весны 2019. В апреле и мае в Украине прогнозируется средняя температура в пределах нормы.

Напомним, синоптик дал прогноз погоды на первый месяц весны 2019 в Украине. Украинцам не стоит рассчитывать на раннюю весну и приход тепла, заявил народный синоптик Леонид Горбань.

Как сообщалось, в начале февраля в Украине внезапно расцвели подснежники, а под снегом обнаружили странные грибы. Видео не поверили даже ученые.