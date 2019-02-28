Коррупция помогает Порошенко укрепить контроль над Украиной – Bloomberg

Укроборонпром / УНИАН

Большинство украинцев уже не удивишь тотальной коррупцией, но за месяц до президентских выборов в стране вспыхнул скандал, который никого не оставит равнодушным. Сын близкого делового партнера президента Петра Порошенко обвиняется в продаже контрабандных российских запчастей украинским оборонным заводам по завышенным ценам. Об этом пишет российский колумнист Леонид Бершидский в своей статье на Bloomberg, перевод которой публикует Главред.

Порошенко, который планирует переизбраться на второй срок, эксплуатируя национал-патриотическую риторику, очень часто подчеркивает, что укрепил армию. За время президентства Порошенко расходы на оборону и безопасность в Украине резко возросли – с 3,3 млрд долларов в 2014 году до 7,8 млрд долларов в 2019 году. В текущем году около 630 млн долларов было выделено на вооружение и военную технику.

Читайте также"Манипуляции журналистов": В Укроборонпроме высказались по скандалу в оборонке с окружением ПорошенкоПоддержка военных сродни священному долгу для украинских патриотов. Миллионы простых граждан помогают вооруженным силам, часто покупая оборудование, которое правительство не спешит предоставлять. Кража во время войны считается самым вопиющим преступлением.

Вот почему расследование, проведенное известным украинским журналистом Денисом Бигусом, которое транслировалось по украинскому телевидению имело эффект взорвавшейся бомбы. Ссылаясь на документы и личные сообщения от анонимного источника, журналисты рассказали о мошенничестве со стороны преступной группы, в которую предположительно входил Игорь Гладковский, 22-летний сын Олега Гладковского, бывшего близкого делового партнера Порошенко и действующего замглавы СНБО. На этой должности Гладковский-старший курирует оборонную промышленность Украины.

Украинская и российская оборонная промышленность тесно сотрудничали до 2014 года. После аннексии Крыма и вооруженной агрессии на Донбассе, украинские чиновники заявили, что Украина прекращает импорт российских комплектующих к военной технике.

Тем не менее, согласно расследованию Бигуса, украинские заводы получали российские комплектующие посредством контрабанды из РФ. Комплектующие они получали некачественные и по завышенным ценам. Журналисты обвинили оружейный холдинг Укроборонпром в соучастии в преступлении, которое обошлось украинским налогоплательщикам в несколько миллионов долларов.

Читайте также"Укроборонпром" уличили в торговле с РоссиейНесмотря на то, что нет никаких доказательств, что Порошенко получил личную выгоду от этой коррупционной схемы, его конкуренты на выборах резко отреагировали. Бывший премьер-министр Юлия Тимошенко потребовала начать процедуру импичмента против президента за государственную измену.

Народный депутат Олег Ляшко написал в Facebook, что, если обвинения верны, Порошенко следует "расстрелять". Владимир Зеленский, комик и лидер президентской кампании, опубликовал гневное видео на Facebook. "Люди, пришедшие к власти на крови, зарабатывают на крови", - отметил он.

Известные антикоррупционные активисты также требовали ответа от Порошенко. Вместо этого украинцы получили серию твитов Порошенко со списком его достижений в укреплении армии и оборонной промышленности и твит от пресс-секретаря президента с требованием к правоохранительным органам изучить обвинения журналистов.

Гладковский-старший также потребовал провести расследование и объявил, что временно слагает полномочия с должности замглавы СНБО. Гладковский-младший назвал обвинения фикцией и пообещал подать в суд против журналиста Бигуса. А Укроборонпром обвинил журналистов в манипулировании информацией.

Соратники Порошенко пытаются в этой историии найти российский след. "Почему Порошенко, отдавший миллионы военным в 2014 и 2015 годах, позволил своим друзьям воровать из этого же кармана?", - написал в Facebook Владимир Арьев, народный депутат от БПП.

Благотворительный фонд Порошенко сообщил, что выделил 350 млн гривен украинским военным в период с 2014 по 2016 годы. Кстати, прибыль от операции по контрабанде и завышению цен на российские комплектующие составила примерно 250 млн гривен. Порошенко обвиняют в том, что он терпит систему повсеместной коррупции, которая помогает ему укрепить контроль над страной.

Читайте такжеПорошенко может потушить коррупционный скандал войнойПродолжающаяся война на востоке и большие расходы на оборону предоставляют большие возможности для нечестного бизнеса. Война не просто предоставляет возможность правительству Порошенко получать западную дипломатическую поддержку и финансовую помощь. Война также помогает коррумпированным людям по обе стороны границы обогащаться.

Если Порошенко занял жесткую позицию в отношении России в своей предвыборной кампании, то его главные оппоненты в лице Тимошенко и Зеленского обещают быть более гибкими, пытаясь договориться о мире с Россией, поскольку ни у одного из них нет друзей, получающих прибыль от войны.