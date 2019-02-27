Сын Гладковского подал в суд на программу Наші гроші

27 февраля 2019, 21:09

По словам Гладковского, его сын не знает людей, о которых идет речь в расследовании.

Олег Гладковский
Олег Гладковский / LB.ua

Сын отстраненного замсекретаря СНБО Олега Гладковского Игорь подал в суд на программу Наші гроші с Денисом Бигусом, журналисты которой обвинили его в участии в коррупционной схеме контрабандных поставок комплектующих из РФ по завышенным ценам.

Об этом в эфире телеканала Zik сказал его отец Олег Гладковский.

По словам Гладковского, его сын не знает людей, о которых идет речь в расследовании.

"Его реакция на это была такая же, как и моя, потому что ему неизвестно про анонимный источник, ему неизвестны те люди, которые упоминаются, он никогда не принимал участия в том, о чем говорится", - заявил он.

Гладковский утверждает, что его сын "стал заложником грязной работы, грязных дел этих людей".

Накануне журналисты Bihus.info опубликовали расследование о хищениях в оборонной сфере на сумму более 250 миллионов гривен, в котором замешано окружение президента Петра Порошенко, включая его близких друзей и бизнес-партнеров, в том числе отстраненного замсекретаря СНБО Олега Гладковского и его сына Игоря Гладковского.

После этого кандидат на пост президента Украины Юлия Тимошенко заявила о намерении начать процедуру импичмента действующего главы государства Петра Порошенко.

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Украина коррупция Укроборонпром Наші гроші Олег Гладковский
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