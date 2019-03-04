"Узел на шее": экономист рассказал, как Украине выйти из газового рабства

4 марта 2019, 04:36

По словам Владимира Ланового, в стране правит энергетическая мафия, запугивающая потребителей.

ГТС
Украинская ГТС / УНИАН

Валютные доходы от предоставления транзитных услуг украинской ГТС дают стране возможность ежегодно получать до $3 млрд, за счет которых укрепляется гривна. Поэтому прекращение транзита в первую очередь ударит по денежной системе Украины.

Такое мнение высказал президент Центра рыночных реформ, экс-министр экономики Украины Владимир Лановой во время чата на Главреде

"Постоянная девальвация гривны в течение 27 лет в значительной степени обусловлена ​​закупкой импортного газа. Кстати, сейчас валютный курс укрепляется, поскольку не происходят закупки импортного газа - они начнутся с апреля. Поэтому газовая проблема - это занесенный над нами "дамоклов меч", - сказал Лановой.

Читайте такжеРФ не место на "скамье штрафников": в Германии усомнились в надежности украинской ГТС

По его словам, Москва заинтересована в том, чтобы сохранить эту ​​газовую подчиненность Украины.

"Это будет разрушать гривну. Выход - сокращение закупки газа благодаря уменьшению его неэффективного потребления, переход на альтернативные источники энергии и собственную добычу природного голубого топлива", - предлагает эксперт.

Читайте такжеЕвропа отказалась покупать украинскую ГТС

Вместе с тем, отмечает он, в стране "правит энергетическая мафия".

"И не только во властных кругах, но и вне их. Она каждый день напоминает нам о каких-то энергетических дисбалансах, запугивая потребителей. Надо разрубить газовый узел на шее Украины. Российский газ является одним из самых дорогих в мире. Дороже - только английский. Германия хочет предотвратить наглость отдельных монопольных транспортеров, как Газпром или Нафтогаз. Поставки дешевого газа выбили бы Газпром из европейского пространства. Я думаю, что такой план существовал за счет поставок газа из Катара через Сирию в Европу. Поэтому война в Сирии инспирирована, и Россия заинтересована в том, чтобы такого потока не было", - заключил Лановой.

Ранее зампред фракции ХДС/ХСС Йоханн Вадефул заявил, что Россия может потерять доверие Германии по Северному потоку-2, если высказывние главы Минэнерго РФ Александра Новака о дороговизне транзита газа через украинскую ГТС будет "последним словом".

Накануне Новак заявил, что тариф для РФ за транспортировку газа через Украину в 2-2,5 раза выше, чем на других маршрутах, что делает его самым дорогим для Москвы.

"Если говорить о существующих маршрутах, которые сегодня используются для транзита российского газа, то украинское направление, на сегодняшний день, является самим дорогим, и там самый высокий тариф установлен - он в 2-2,5 раза выше, чем другие маршруты. Чем, например, такие маршруты, как Ямал-Европа, чем Северный поток-1", - сказал министр.

По его словам, транспортировка обходится дороже, потому что газотранспортная система Украины устарела, основные фонды износились, что приводит к потере газа.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Россия Украина Германия Сирия Катар Владимир Лановой транзит газа
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

05:11
В Украине испытали новый бронеавтомобиль Барс-8 от компании Гладковского
04:36
"Узел на шее": экономист рассказал, как Украине выйти из газового рабства
03:58
Ученые выяснили, как взаимосвязаны секс и сон
03:02
Эксперт объяснил любовь Трампа к тоталитарным лидерам Видео
02:13
Диетолог предупредила, кому могут навредить семена льна
01:25
Первый день Масленицы 2019: что готовить и о чем не забыть Видео
01:13
"Мы стоим бок о бок": дипломат США заявил о готовности НАТО поддержать Украину
00:47
В Кремле засомневались в легитимности выборов в Украине Видео
00:22
В Израиле приостановлена продажа билетов на Евровидение-2019 Видео
03 марта, воскресенье
23:54
Медведев заявил о готовности России к переговорам с новым руководством Украины
23:27
В Гданьске избрали замену убитому мэру
22:59
Убежала из ада: командир боевиков Ветерок перешла на сторону Украины Видео
22:34
Шнуров покинул Instagram в знак протеста Видео
22:10
Известный украинский певец рассказал о предпочтениях в сексе Видео
21:52
"Подонок и негодяй": продюсер разнес Притулу за нацотбор на Евровидение Видео
21:23
"Убейся башкой об стену": Чичерина устроила истерику из-за блокировки в Facebook
21:21
Задержание в Крыму: появились хорошие новости об архиепископе ПЦУ
21:00
"Выстрелы в спину": на Одесчине смертельно ранили супругов
20:30
В Кривом Роге бушевал мощный пожар, опубликованы фото и видео Фото Видео
20:28
В России активист поднял флаг Украины над домом и обратился к Путину
19:51
Стало известно, какое наказание грозит задержанному в Крыму архиепископу ПЦУ
19:47
Винник рассказал о предложении представить Украину на Евровидении Видео
19:28
"Украинцы и россияне братья": сын крымского писателя-коллаборанта жестоко убил жену и сына
18:45
"Снова обдурили": в центре Киева людей заманили на фейковый митинг Фото Видео
18:26
Пришедшего на митинг против себя мэра Олевска приняли за протестующего
17:57
"Нецензурная брань": задержанный архиепископ ПЦУ сказал, в чем его обвинили оккупанты
17:27
Синоптики предупредили о погодных неприятностях в Киеве Видео
17:24
Стала известна причина досрочного завершения саммита США - КНДР Видео
16:55
"Резня в Харькове": парень жестоко расправился с бывшей девушкой
16:20
Сын жертвы "Новичка" написал письмо Путину
16:05
"Март становится сильнее": синоптик сказала, где в Украине ожидается +14 Видео
15:39
Волонтер объяснил, как Россия может использовать "смертельную болезнь" Пасечника
15:35
Стала известна причина задержания в Крыму архиепископа ПЦУ
15:26
"Буду тебя убивать и кончать": в Одессе напали на известного журналиста
15:10
Ницой назвала "лекарство" для Украины от масштабного вторжения России
15:02
"Мародер, за решетку": Нацдружины пикетировали особняк Гладковского под Киевом Фото Видео
14:49
В правила футбола внесли серьезные изменения
14:40
В Минздраве посоветовали, как похудеть без строгой диеты Видео
14:33
"Решение можно изменить": в Украине заговорили об участии в Евровидении-2019 Видео
14:18
"Раскачивание курса": эксперт спрогнозировал курс доллара в Украине до дня выборов Видео
13:55
"Подонок задержан": в Одессе убили бабушку и внука, опубликовано фото подозреваемого
13:40
Бой Усик – Поветкин под угрозой срыва, промоутер назвал причину Видео
13:15
Ниже Руанды и Таджикистана: определено место Украины в рейтинге гендерного равенства
12:59
В Крыму задержали архиепископа ПЦУ
12:29
Скончался знаменитый украинский актер, народный артист Сергей Романюк
12:02
Боевики показали, где на самом деле находится беглый Ташкент
11:54
"Пипл схавает": журналист прокомментировал заявление "27 пенсионеров" против Зеленского
11:40
"Гори, гори ясно": в Одессе на трибунах стадиона сожгли флаг России Видео
11:16
Трамп пообещал полностью победить ИГ уже сегодня. Или завтра
10:58
"Титушки" и штурм: на Ровенщине пытались не допустить переход общины в ПЦУ Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться