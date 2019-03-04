"Узел на шее": экономист рассказал, как Украине выйти из газового рабства

Украинская ГТС / УНИАН

Валютные доходы от предоставления транзитных услуг украинской ГТС дают стране возможность ежегодно получать до $3 млрд, за счет которых укрепляется гривна. Поэтому прекращение транзита в первую очередь ударит по денежной системе Украины.

Такое мнение высказал президент Центра рыночных реформ, экс-министр экономики Украины Владимир Лановой во время чата на Главреде.

"Постоянная девальвация гривны в течение 27 лет в значительной степени обусловлена ​​закупкой импортного газа. Кстати, сейчас валютный курс укрепляется, поскольку не происходят закупки импортного газа - они начнутся с апреля. Поэтому газовая проблема - это занесенный над нами "дамоклов меч", - сказал Лановой.

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По его словам, Москва заинтересована в том, чтобы сохранить эту ​​газовую подчиненность Украины.

"Это будет разрушать гривну. Выход - сокращение закупки газа благодаря уменьшению его неэффективного потребления, переход на альтернативные источники энергии и собственную добычу природного голубого топлива", - предлагает эксперт.

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Вместе с тем, отмечает он, в стране "правит энергетическая мафия".

"И не только во властных кругах, но и вне их. Она каждый день напоминает нам о каких-то энергетических дисбалансах, запугивая потребителей. Надо разрубить газовый узел на шее Украины. Российский газ является одним из самых дорогих в мире. Дороже - только английский. Германия хочет предотвратить наглость отдельных монопольных транспортеров, как Газпром или Нафтогаз. Поставки дешевого газа выбили бы Газпром из европейского пространства. Я думаю, что такой план существовал за счет поставок газа из Катара через Сирию в Европу. Поэтому война в Сирии инспирирована, и Россия заинтересована в том, чтобы такого потока не было", - заключил Лановой.

Ранее зампред фракции ХДС/ХСС Йоханн Вадефул заявил, что Россия может потерять доверие Германии по Северному потоку-2, если высказывние главы Минэнерго РФ Александра Новака о дороговизне транзита газа через украинскую ГТС будет "последним словом".

Накануне Новак заявил, что тариф для РФ за транспортировку газа через Украину в 2-2,5 раза выше, чем на других маршрутах, что делает его самым дорогим для Москвы.

"Если говорить о существующих маршрутах, которые сегодня используются для транзита российского газа, то украинское направление, на сегодняшний день, является самим дорогим, и там самый высокий тариф установлен - он в 2-2,5 раза выше, чем другие маршруты. Чем, например, такие маршруты, как Ямал-Европа, чем Северный поток-1", - сказал министр.

По его словам, транспортировка обходится дороже, потому что газотранспортная система Украины устарела, основные фонды износились, что приводит к потере газа.