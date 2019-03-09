"Бить вас нельзя нах*й, у*бище…": в Сети показали, как комбат жестко обматерил резервистов в "Десне"

9 марта 2019, 13:15

На видео запечатлено, как военнослужащий в казарме матерится на русском языке.

В Сети показали, как якобы комбат жестко обматерил резервистов
Якобы комбат жестко обматерил резервистов / Скриншот видео с youtube.com

В Сети показали видео, на котором запечатлено, как якобы в учебном центре Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины "Десна", который находится в поселке Десна Черниговской области, военнослужащий в казарме жестко обматерил резервистов.

Матерное видео было опубликовано на канале в YouTube Андрей Дундер, под видео написано, что к резервам обращался комбат В. Зеленин.

На видео также запечатлены разбросанные на полу чашки, возможно, их тоже швырял комбат.

Военный матерился на русском языке, в частности, он сказал бойцам: "Сука, бить вас нельзя нах*й, у*бище…".

"Что там не понятно, бл*ть. Я сказал проходите, положите нах*й те чашки! Я, сука, для кого их выкидываю нах*й? Сука, долбо*бы, бл*дь! Я, сука, таких долб*ебов еще не видел нах*й. Вь*бали все на эту сторону нах*й… Меня, сука, с говном мешают…из-за вас. Я, сука, сказал стоять нах*й, значит стоять... Нех*й там шастать бл*дь", — кричал он.

На сайте электронных деклараций размещен документ одного из командиров, служащих в "Десне" — Виктора Зеленина. В декларации за 2016 год указано, что он был командиром батареи.

Внимание, на видео много ненормативной лексики!

Ранее сообщалось, что 24-летняя военнослужащая воинской части А-1358, расположенной в Хмельницкой области, лейтенант Валерия Сикал обвинила командира части полковника Виктора Иванива в сексуальных домогательствах.

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ВСУ Комбат Десна маты
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