УНИАН

На углу улицы Сурикова и Воздухофлотского проспекта рядом с российским посольством в Киеве открыли сквер имени Бориса Немцова, убитого в Москве в 2015 году.

"Сегодня мы в украинской столице открываем сквер имени великого друга Украины, известного российского политика-оппозиционера Бориса Немцова. Немцов часто бывал в Украине и любил Украину", - заявил на открытии мэр столицы Виталий Кличко.

При открытии мемориальной доски, посвященной убитому политику, присутствовала его дочь Жанна - основательница Фонда имени Бориса Немцова.

Сопредседатель партии "Парнас" Борис Немцов был застрелен в центре Москвы 27 февраля 2015 года. Московский окружной военный суд 13 июля 2017 года на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил исполнителей преступления Заура Дадаева, братьев Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет в колонии строгого режима.