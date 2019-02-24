"Путин - позор России!": по России "прокатились" прошли марши памяти Бориса Немцова - опубликовано видео

Марш памяти Немцова / Новая газета

В воскресенье, 24 февраля, в РФ состоялись марши памяти убитого в 2015-го российского оппозиционера Бориса Немцова.

Участники скандировали: "Путин - вор!", "Украина, мы с тобой!", "Путин - позор России!", "Долой власть чекистов!" и многие другие. Соответствующее сообщение опубликовал портал Deutsche Welle.

Митингующие в Москве прошли по Петровскому, Рождественскому и Сретенскому бульварам до Проспекта академика Сахарова. Всего в марше памяти приняли участие около 11 тысяч человек.

Демонстранты несли плакаты: "Всех не перестреляешь", "Импичмент - люстрации", "Россия будет свободной".

Напомним, ранее в Германии у Немцова родился внук, которого назвали Борисом.