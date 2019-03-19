Климкин обвинил Россию в подготовке новой газовой войны

Павел Климкин / УНИАН

Российские власти в ближайшем будущем попробуют развязать новую газовую войну.

Соответствующее заявление министр иностранных дел Украины Павел Климкин сделал в интервью агентству "Интерфакс-Украина". Дипломат полагает, что новая газовая война может произойти сразу после того, как истечет срок действующих договоренностей на транзит через страну.

"Уверен, что Россия попробует организовать новую газовую войну [...]. Такую возможность понимают наши партнеры и говорят, что к этому нужно готовиться, увеличивая запасы газа в наших хранилищах", — утверждает глава МИД Украины.

Напомним, ранее Климкин не увидел катастрофы в массовом отъезде украинцев за рубеж, а также рассказал, как Крым стал более украинским за годы аннексии.



