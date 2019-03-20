"Наслаждаемся": синоптик объяснила, сколько украинцам радоваться теплу – до новых морозов

Какой будет погода в Украине / dp.dsns.gov.ua

Погода в Украине 21 марта будет солнечной, умеренно теплой и без осадков. Днем ожидается до +12 градусов, на юге – даже до +14 градусов.

"Весеннее равноденствия пришло, день начал набирать обороты. Это прекрасно… Северо-западный ветер может быть завтра порывистым. Возьмите тонкую шапочку в сумку", – посоветовала синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

Потепление в Украине синоптик прогнозирует на 22 марта и 23 марта, Всемирный день метеоролога. А вот с середины следующей недели опять начнется похолодание, предупредила Диденко.

Погода в Киеве 21 марта будет прохладной и без осадков. Ночью термометры опустятся до 0 градусов, а днем поднимутся до +9 градусов.

"Погода хотя и переменчивая, но без сильных атмосферных стрессов. Наслаждаемся", – написала Диденко.

Погода в Украине 21 марта: карта

Напомним, синоптики говорят, что в последнюю неделю марта и до Пасхи 2019ожидаются холода до -4 градусов и снег.

Эксперт предупредил, когда ударит жара. В июле в нашей стране ожидается дождливая погода, отметил народный синоптик.

Как сообщалось, синоптик рассказала о погоде до конца весны. В начале апреля возможно серьезное снижение температуры.

Также астролог рассказал, какой будет весна и погода на майские в этом году. Влад Росс считает, что отопительный сезон в Украине в этом году закончится раньше, чем обычно.