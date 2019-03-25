Сюрпризы на любой вкус: синоптик спрогнозировал резкое изменение погоды в Украине

Украине пообещали снег / Reuters

Прогноз погоды на эту неделю обещает украинцам резкие перемены синоптической ситуации. Метеосюрпризы будут как приятные, так и не очень, отметила синоптик Наталка Диденко у себя в Facebook.

Самым неприятным и дискомфортным днем недели будет среда.

Погода на завтра

Погода в Украине 26 марта обещает дождь всем областям, кроме центра. Днем воздух прогреется до +12 градусов.

Погода в Киеве 26 марта будет облачной с прояснениями, местами небольшой дождь. Днем термометры покажут +7 градусов.

Похолодание в Украине

Читайте такжеСреди весны Донецк замело снегом, поразительные фотоПогода в Украине 27 марта принесет сильное похолодание – до +6 градусов (теплее всего будет на юге – до +10 градусов), местами прогнозируется мокрый снег и сильный ветер. Без осадков останутся только запад и восток страны.

Погода в Киеве 27 марта также будет холодной: столбики термометров опустятся до +4 градусов днем, вероятен снег.

Погода в Киеве 28 марта будет без осадков.

Когда потеплеет в Украине

Потепление синоптик обещает с пятницы, 29 марта.

Погода в Украине 30-31 марта практически везде будет теплой и солнечной. Термометры покажут от +10 градусов до +15 градусов.

Погода в Киеве 30-31 марта будет солнечной и теплой – до +12-15 градусов.

Напомним, синоптики говорят, что в последнюю неделю марта и до Пасхи 2019 ожидаются холода до -4 градусов и снег.

Эксперт предупредил, когда ударит жара. В июле в нашей стране ожидается дождливая погода, отметил народный синоптик.

Как сообщалось, синоптик рассказала о погоде до конца весны. В начале апреля возможно серьезное снижение температуры.

Также астролог рассказал, какой будет весна и погода на майские в этом году. Влад Росс считает, что отопительный сезон в Украине в этом году закончится раньше, чем обычно.