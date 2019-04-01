Снова морозы: синоптик рассказала, какие неприятности принесет украинцам антициклон Jana

Какой будет погода в Украине / heaclub.ru

Погода в Украине 2 апреля, во вторник, будет холодной – с ночными морозами и дневными снегопадами на ряде территорий, которые местами будут переходить в дождь с мокрым снегом. Ветер будет дуть с северо-запада, сильный, порывистый.

Всему виной антициклон Jana, пишет синоптик Наталья Диденко в Facebook. Из-за него ближайшей ночью в Украине будет от +3 градусов до -3 градусов, а днем максимум до +11 градусов. Чуть теплее выдастся погодка на юге и западе страны – до +12 градусов.

На востоке Украины ожидается небольшой дождь, местами – с мокрым снегом.

Погода в Киеве 2 апреля, во вторник, будет солнечной, но прохладной и ветреной. Ночью до -1 градуса, а днем до +8-9 градусов.

Потепление ожидается к концу недели, на выходных.

Погода в Украине 2 апреля: карта

Как сообщалось, погода в апреле 2019 готовит украинцам немало метеосюрпризов. Температурные рекорды столбики термометров начнут штурмовать уже после 10 апреля. А уже к концу апреля можно ожидать от +20 градусов до +30 градусов.

Напомним, климатологи предупредили о раннем окончании лета в Украине. Погода в августе лета будет характеризоваться осадками и понижением температуры.

Эксперт предупредил, когда ударит жара. В июле в нашей стране ожидается дождливая погода, отметил народный синоптик.

Как сообщалось, синоптик рассказала о погоде до конца весны. В начале апреля возможно серьезное снижение температуры.

Также астролог рассказал, какой будет весна и погода на майские в этом году. Влад Росс считает, что отопительный сезон в Украине в этом году закончится раньше, чем обычно.