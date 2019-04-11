Кому дожди, кому +20⁰: синоптик рассказала, во что одеться в пятницу, чтоб не прогадать

Очередное потепление в Украину придет нескоро.
Погода в Украине 12 апреля будет дождливой. От легкого дождика до приличного такого дождя – осадки достанутся практически всем территориям.
Утихать дожди начнут с западного края страны – со второй половины дня.
Из других погодных неприятностей синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook предупредила о порывистом ветре. В связи с чем и посоветовала захватить с собой шапку или плотный шарфик.
На западе и севере страны, а также в Винницкой и Черкасской областях будет холодно – до +8-12 градусов днем. На остальной территории Украины потеплее – до +13-18 градусов, в Луганской области даже ожидается до +20 градусов.
Очередное потепление в Украине Диденко обещает с 18 апреля.
Погода в Киеве 12 апреля также будет дождливой и ветреной. К тому же довольно прохладной – около +8-9 градусов.
"То есть куртки, пальто, зонты, шарфы не шелковые, кроссовки не из ткани", – резюмировала синоптик.
Аналогичную картинку рисует прогноз погоды от Укргидрометцентра:
Ранее народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в Украине на Вербной неделе – 15-21 апреля – будет похолодание, ожидается очень ветреная погода.
Напомним, климатологи предупредили о раннем окончании лета в Украине. Погода в августе лета будет характеризоваться осадками и понижением температуры.
Эксперт предупредил, когда ударит жара. В июле в нашей стране ожидается дождливая погода, отметил народный синоптик.
Как сообщалось, синоптик рассказала о погоде до конца весны. В начале апреля возможно серьезное снижение температуры.
Также астролог рассказал, какой будет весна и погода на майские в этом году. Влад Росс считает, что отопительный сезон в Украине в этом году закончится раньше, чем обычно.