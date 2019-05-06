Возле Порошенко повторно упал в обморок солдат ВСУ

Петр Порошенко / УНИАН

В понедельник, 6 мая, возле пока еще действующего президента Петра Порошенко упала в обморок военнослужащая ВСУ.

Как свидетельствует видеозапись инцидента, инцидент произошел в Авдеевке – в рамках мероприятий в честь Дня пехоты.

Порошенко спокойно произносил речь, как вдруг военнослужащая, стоявшая по левую руку слева, пошатнулась и едва не упала на бок.

Ее немедленно подхватили стоящие рядом военнослужащие. Порошенко немедленно прервал речь и пошел за солдатами, которые несли девушку.

Читайте такжеПорошенко, поздравляя Зеленского с победой, не упустил возможности помянуть ПутинаПотом он возвратился на трибуну, обернулся и приказал, почему-то на русском языке: "Сомкнуть строй". А в микрофон добавил: "И так бывает".

Напомним, военнослужащие рядом с Петром Порошенко регулярно падают в обморок.

Первый раз это случилось прямо на его инаугурации - в июне 2014-го. Тогда военнослужащий из почетного караула потерял сознание, когда мимо него проходил новоизбранный президент.

Позднее, 24 августа того же года другой солдат из почетного караула потерял сознание - прямо во время парада на День Независимости в центре Киева.

В ноябре 2017-го третий солдат почетного караула упал в обморок во время траурных мероприятий, посвященных Голодомору 1932/33 годов.

В марте 2018-го во время торжеств, посвященных годовщине создания Национальной гвардии Украины, один из солдат (державший президентский штандарт) потерял сознание и упал на землю во время объявленной Петром Порошенко минуты молчания по бойцам, погибшим в зоне АТО.

Напомним, ранее во время прямого эфира с Петром Порошенко упала в обморок омбудсмен Людмила Денисова.