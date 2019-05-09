Все пессимистично: Диденко рассказала, когда прекратится "мокрое безобразие"

9 мая 2019, 23:36

По ее словам, периоды прояснения все же будут.

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Диденко рассказала, когда прекратятся дожди / goodfon.ru

Синоптик Наталья Диденко дала довольно пессимистичный прогноз погоды для Киева и Украины.

"Здесь народ интересуется, когда прекратятся дожди. Никогда. Пока что", – написала она у себя в Telegram, приложив к посту прогностическую диаграмму на ближайшие дни для Киева.

По ее словам, дожди никуда не уйдут, хотя периоды прояснения все же будут.

"Устойчивого хорошего мощного антициклона, который бы прекратил все это мокрое безобразие, пока не видно", – констатировала синоптик.

Прогностическая диаграмма для Киева на середину мая 2019

Как отмечалось, с погодой в ближайшие дни больше всего повезло восточным областям: тут солнечно и тепло – до +20 градусов. А вот на западе, севере и в центре с пятницы зарядили дожди. Температура в этих регионах будет колебаться от +10 градусов до +18 градусов. На юге также ожидаются дожди и + 13-18 градусов.

Ранее в Укргидрометцентре спрогнозировали, когда в Киеве прекратятся дожди. На выходных в столице еще будут осадки.

Напомним, в Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в мае 2019 года в нашей стране температура воздух будет немного выше средних многолетних значений. Синоптики предупреждали, что в этом месяце в Украине больше всего осадков ожидается в Карпатах.

Синоптик Леонид Горбань назвал даты похолодания и начала жары в Украине. Сухая и теплая погода установится только в середине мая 2019.

В свою очередь климатологи предупредили о раннем окончании лета в Украине. Погода в августе лета будет характеризоваться осадками и понижением температуры.

Эксперт предупредил, когда ударит жара. В июле в нашей стране ожидается дождливая погода, отметил народный синоптик.

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