Реклама Гройсмана обошлась налогоплательщикам в 36 млн грн

16 мая 2019, 20:27

В правительстве развернули широкую кампанию популяризации своих достижений.

Гройсман
Гройсман щедро тратит деньги налогоплательщиков на пиар / Фото: УНИАН

Пиар Кабинета министров во главе с премьером Владимиром Гройсманом обошелся украинскому бюджету около 36 млн долларов средств налогоплательщиков.

Как сообщает общественное движение Честно, рекламная кампания правительства охватывает соцсети, телеканалы, вывески, билборды и газеты.

"Первое — это использование админресурса, второе — обход прозрачных правил финансирования деятельности политиков", - пишет Честно.

/ Фото: Честно

Весной в правительстве запустили лозунг "Украина — это не просто место на карте", который продвигается за средства госбюджета. Также значительные средства были потрачены на рекламу в газетах.

"В начале года в правительстве сообщили, что на печать спецвыпусков с рекламой Гройсмана потратили 1,8 миллиона гривен. Эти приложения к Урядовому курьеру приспосабливают к конкретным областям Украины", — рассказали в Честно.

Реклама на билбордах уже оплачена до осени 2019 года, и она по сумме вдвое превышает расходы прошлого года. Набрал обороты и пиар Кабмина в соцсетях.

/ Фото: Честно

"Кроме расходования на рекламу средств налогоплательщиков, весной 2019 года появились и частные инициативы по популяризации правительства Гройсмана. Речь идет об общественной организации Общественное движение Украинская стратегия и рекламной кампании в Facebook от страницы GoGro", — заявили в Честно.

По словам активистов, ведение рекламной кампании через общественную организацию — это способ избежать прозрачной отчетности.

/ Фото: Честно

В Честно подсчитали все расходы на рекламную компанию, и они составили 35, 94 млн грн средств украинских налогоплательщиков.

Напомним, скандально известный глава Укрпочты Игорь Смелянский, зарплата которого составляет более 4 миллионов гривен в год, признался, что имеет два паспорта - украинский и американский.

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реклама Честно Кабинет Министров Владимир Гройсман
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