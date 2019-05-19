Грозы и магнитные бури: какой погоды ждать украинцам в ближайшую неделю

19 мая 2019, 11:43

Начало недели еще ознаменуется жарой до +32 градусов.

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Погода в Украине на неделю обещает ряд неприятных сюрпризов / 1zoom.ru

Погода в Украине на неделю, начиная с 21 мая, обещает ряд неприятных сюрпризов.

Об этом предупреждают синоптик Наталья Диденко и специалисты Укргидрометцентра.

Погода в Украине на завтра

Погода в Украине 20 мая будет дождливой на западе, а также в Житомирской, Винницкой и местами в Одесской областях. Здесь прогнозируются грозы, сильные ливни и шквалистый ветер, местами даже град.

На остальной территории страны будет солнечно, сухо и жарко – в среднем, от ++22 градусов до +28 градусов. Еще жарче на юге и востоке Украины – до +32 градусов.

Погода в Киеве 20 мая будет теплой и без осадков – до +25-27 градусов.

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Начиная со вторника, погода ухудшится в большинстве областей Украины.

Так, погода в Украине 21-22 мая обещает дожди с грозами на большую части страны. Температура воздуха снизится.

"Синоптические изменения могут повлиять на самочувствие, самообладание и настроение. Не поддавайтесь", – советует Диденко.

К концу недели дожди прекратятся, однако похолодание задержится: виной всему прохладный воздушный фронт с севера.

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При этом людей ждет следующий этап магнитных бурь – с 20 по 25 мая. Он менее катастрофичен, чем предыдущий. Основной удар придется на психоэмоциональное, а не физическое состояние людей.

Напомним, в Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в мае 2019 года в нашей стране температура воздух будет немного выше средних многолетних значений. Синоптики предупреждали, что в этом месяце в Украине больше всего осадков ожидается в Карпатах.

Синоптик Леонид Горбань назвал даты похолодания и начала жары в Украине. Сухая и теплая погода установится только в середине мая 2019.

В свою очередь климатологи предупредили о раннем окончании лета в Украине. Погода в августе лета будет характеризоваться осадками и понижением температуры.

Эксперт предупредил, когда ударит жара. В июле в нашей стране ожидается дождливая погода, отметил народный синоптик.

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погода прогноз погоды Укргидрометцентр Наталья Диденко
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