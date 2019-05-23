Связаны руки и пробита голова: бывший молдавский мэр-беглец найден мёртвым под Одессой

Андрей Безбабченко убит / Думская

Изуродованный труп бывшего мэра молдавского Тирасполя (республика Приднестровье) Андрея Безбабченко нашли в селе Вапнярка Лиманского района Одесской области, сообщили в отделе коммуникаций областной Нацполиции.

По информации, ранее в доме Безбабченко в пригороде Одессы правоохранители нашли следы крови. А бездыханное тело бывшего молдавского чиновника и его Infiniti нашли в 5 километрах от дома в заброшенном здании.

У мужчины были связаны руки и пробита голова, сообщает Думская. Рядом с ним стоял автомобиль.

Отметим, о том, что мужчина пропал, в полицию заявила супруга погибшего во вторник, 21 мая.

Труп Безбабченко нашли в заброшенном здании / deschide.m

Известно, что с 1990 года Безбабченко возглавлял тираспольскую строительную компанию, а в 2012-2016 годах был председателем так называемой "государственной администрации Тирасполя и Днестровска". На этой должности конфликтовал с могущественным приднестровским холдингом "Шериф".

28 сентября 2016 года Безбабченко подал в отставку и принял участие в избирательной кампании тогдашнего "президента приднестровской республики" Евгения Шевчука. После поражения последнего бежал в Украину.

По выявленным фактам возбуждено уголовное производство по трем статьям Уголовного кодекса Украины: по пп.6 и 12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений и по предварительному сговору), ч.3 ст.289 (завладение транспортным средством, совмещенное с угрозой применения физического насилия опасным для здоровья потерпевшего) и ч.4 ст.187 (разбой).

Напомним, ранее у берегов Одессы на борту катера Вышгород обнаружили застреленным 23-летнего военного моряка-контрактника, который был на вахте.

Также ранее в Киеве нашли мертвым работника Администрации президента Александра Бухтатого. был главным консультантом департамента информационной политики при АП.