"Рыгают и дерутся": в Харькове пьяные выпускники устроили грандиозное побоище

25 мая 2019, 18:30

Выпускники вытаптывали траву и ломали зеленые насаждения.

Выпускники традиционно купались в фонтанах
Украинские выпускники / фото: УНИАН

В пятницу вечером, 24 мая, в Харькове в парке Горького выпускники школ устроили грандиозную драку во время празднования окончания учебного года.

Как пишут в соцсетях очевидцы, большинство подростков имело все признаки состояния алкогольного опьянения.

"Парк Горького. Кто рыгает на газон, кто ногами ломает кусты, кто дерется. Восстанавливать ущерб будут за наши налоги. Я все понимаю, но в следующем году нужно собрать инициативную группу спортсменов и проводить с каждым воспитательную беседу", - написали очевидцы в Facebook.

Вчерашняя массовая драка в парке им. Горького. Детвора чуть приняла лишнего и решила повыпендриваться перед девочками, с кем то зацепились, подтянули своих друзей с района, другая сторона – тоже. И вот это все вылилось в большую драку. Видео: Типичное ХТЗ

Опубліковано Харьков 1654 Субота, 25 травня 2019 р.

Отметим, на официальном сайте парка школьников приглашали на празднование окончания учебного года и начала летних каникул. При этом праздничная программа должна была закончится развлекательной дискотекой для выпускников.

Парк Горького. Кто рыгает на газон, кто ногами ломает кусты, кто дерётся. Восстанавливать ущерб будут за наши налоги. Я все понимаю, но в следующем году нужно собрать инициативную группу спортсменов и проводить с каждым воспитательную беседу. Видео: ХС

Опубліковано Харьков 1654 Пʼятниця, 24 травня 2019 р.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Днепре пьяная драка закончилась поножовщиной.

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Харьков драка школьники выпускники выпускной
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