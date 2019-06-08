Кто в Венгрию, кто в Румынию: опрос показал, сколько закарпатцев хотят жить в унитарной Украине / фото:focus.ua

Число жителей Закарпатья, которые хотят жить в унитарной централизованной Украине, за пять лет уменьшился более чем в 3,5 раза.

"В декабре 2014-го именно закарпатцы казались самыми большими государственниками. 91,5% видели будущее своего края в составе унитарной централизованной Украины (для сравнения, среди галичан таких было немногим более половины, среди буковинцев – чуть больше 2/3). Через пять лет именно среди жителей этой области оказалось меньше всего устойчивых унитарщиков – всего 26%", – свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии, проведенного среди жителей Галичины, Буковины и Закарпатья.

Читайте такжеВ Закарпатье очень удивились скандалу из-за венгерских паспортовТеперь именно закарпатцы лидируют в списке тех, кто видит свою область субъектом федерации в составе возможной федеративной Украины (8% – более чем двукратный прирост менее чем за пять лет).

За присоединение к Венгрии выступают 4% закарпатцев. Это в 13 раз больше, чем в декабре 2014 года.

За узаконивание права иметь второй паспорт выступают 65% закарпатцев. Это на 8% больше, чем пять лет назад. Также это в 1,5 раза больше, чем на Буковине, и в 2,6 раза больше, чем в Галичине.

Сократилось количество сторонников унитарной Украины и на Буковине – с 69,7% до 32%.

За децентрализацию с расширением полномочий местного самоуправления и получением большей бюджетной самостоятельности в рамках унитарной Украины выступили 49,5% (раньше было 20,8%).

За присоединение к Румынии выступило 2,5% опрошенных жителей Буковины. Впрочем, в декабре 2014-го их было лишь 0,5%.

За федерализацию высказались 6,5% респондентов – хотя во время предыдущего опроса их не было вовсе. За двойное гражданство:

"определенно, да" – 23,5% вместо предыдущих 8%;

"скорее да" – до 20% вместо 12,5%;

"скорее против" – количество голосов уменьшилось с 26,6% до 17,5%;

против института бипатризма – уменьшилось с 25,6% до 28%.

Жители Галичины отдали предпочтение двум вариантам: в составе унитарной Украины в рамках действующей Конституции (47,3%) и в составе унитарной, но децентрализованной страны, предусматривающий расширение местного самоуправления и большую бюджетную самостоятельность регионов (39,8%). В прошлый раз этот показатель составлял 53,4% и 40,4% соответственно.

Читайте такжеВ трех регионах Болгарии собирают подписи за присоединение к РумынииПри этом уменьшилось количество сторонников присоединения Галичины к Польше: в 2014-м их было 2,8%, а в этом году – лишь 1,5%.

Увеличилось в регионе количество "федералистов". Если пять лет назад за Галичину как субъект федерации в составе федеративной Украины выступало 0% опрошенных, то 2019-го таких оказалось уже 2,8%.

"В то же время, увеличилось количество сторонников независимости региона. В 2014-м их было только 0,2%. В 2019-м уже 4,3% опрошенных жителей Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областей мечтают о создании отдельного государства", – отмечается в материале.

Кроме того, если ранее 84,2% респондентов ответили, что "Галицкое государство не может произойти, потому что Украина едина", то сейчас такое мнение высказали только 68,5%.

В то же время значительно увеличилось количество тех, кто считает, что создание на основе региона нового государства ускорит процесс распада Украины: количество тех, кто так думает, выросло в 4 раза – с 5,5% до 22,3%.

Если в декабре 2014-го за "узаконенный" второй паспорт выступали (категорически и с оговорками) 21,5% опрошенных галичан, то теперь – 24,8%.