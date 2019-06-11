В кортеже Зеленского засветилась машина-дубликат

Журналисты заметили новую машину в кортеже Зеленского / president.gov.ua

11 июня, во вторник, журналисты заметили, что кортеж президента Украины Владимира Зеленского стал больше.

По информации, в этот день Владимир Зеленский посетил Конституционный суд Украины по делу о роспуске Верховной Рады. И вот когда гарант вышел из здания КСУ, за несколько минут до его выезда - проехала легковушка Volkswagen Passat, которая расчищала автопоток, потом - микроавтобус Volkswagen Transporter с охраной, а следом - два совершенно одинаковых Mercedes-Benz S-Class с идентичными государственными номерами (в одном из них ехал Владимир Зеленский).

Замыкал кортеж президента Зеленского бусик и седан Volkswagen, сообщает Страна.

Обновленный кортеж Зеленского / Страна

К слову, дороги при этом не перекрывались, гарант отправился в сторону Администрации президента.

Читайте такжеВ Киеве авто из кортежа Порошенко сбило ребенка на пешеходном переходе — СМИРанее стало известно, как выглядит кортеж Зеленского. 21 мая, на следующий день после инаугурации, президент Украины Владимир Зеленский приехал в АП на встречу с лидерами фракций Верховной Рады на черном Mercedes, всего кортеж президента состоял из пяти автомобилей.

Напомним, 6 марта 2018 года в центре Киева кортеж Порошенко сбил человека. На пересечении улиц Шелковичной и Институтской президентский кортеж сбил пожилого мужчину, который нарушил правила дорожного движения. Министр внутренних дел Арсен Аваков сказал, что пострадавший признал себя виновным в ДТП.