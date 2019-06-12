Жена – гражданка России: новый глава СБУ рассказал о семье

Иван Баканов признался, что его жена - гражданка России / УНИАН

Исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Иван Баканов подробно рассказал о своей семье, уточнив, что его супруга имеет российское гражданство.

В Facebook Баканов заявил, что спецпроверка не выявила препятствий для его назначения на должность заместителя председателя СБУ и не нашла препятствий предоставлению ему допуска к государственной тайне.

"Я женат, мы с женой имеем двух сыновей. Старший, Артур, после обучения в военном лицее им. И. Богуна закончил киевский вуз, он работает и живет отдельно. Младший - Степан, учится в школе. Оба украинцы. Моя жена, украинка, жила и училась в школе Кривого Рога. Поступила в ВУЗ на территории России, при распаде СССР получила паспорт гражданки РФ. Замечу, тогда были времена кардинально других отношений между Украиной и Россией. Зато, с 1998 г. она живет и работает в Украине с видом на жительство в нашей стране, находится в процессе оформления украинского гражданства. Оксана не посещала территорию Российской Федерации с 2013 года", - написал и.о. главы СБУ.

Баканов заявил, что институт гражданства в Украине очень коррумпирован, а его семья не хотела платить посредникам, поэтому пока его супруга так и не получила украинское гражданство. И.о. главы СБУ подчеркнул, что жена Оксана "имеет стойкую проукраинскую позицию".

Напомним, Зеленский назначил друга детства и главу своего избирательного штаба на выборах 2019 Ивана Баканова первым заместителем председателя Службы безопасности Украины.