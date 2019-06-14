Приказано уничтожить: в СБУ рассказали, кто на самом деле сбил Ил-76 под Луганском

14 июня 2019, 11:00

Сбитый самолёт вез боеприпасы и продовольствие в Луганский аэропорт.

Сбитый самолет над Луганском Ил-76
В СБУ рассказали, кто дал приказ сбить Ил-76 / Reuters

5 лет назад, 14 июня 2014 года, у поселка Красное Луганской области, в 00:51, был сбит транспортный самолёт Ил-76 25-й мелитопольской бригады военно-транспортной авиации. На его борту находились 49 человек, из них 9 членов экипажа и 40 пассажиров (десантники 25-й ОАЭМБр, которых транспортировали в Луганский аэропорт).

Отметим, сбитый самолёт вез боеприпасы и продовольствие в Луганский аэропорт.

На следующий день после трагедии глава самопровозглашённой "ЛНР" Валерий Болотов заявил, что Ил-76 был сбит пророссийскими боевиками.

Сегодня, 14 июня 2019 года, на сайте СБУ появилось сообщение, в котором сказано, что сбили самолет в тот роковой день сотрудники российской военной разведки (ГРУ).

"Служба безопасности имеет неопровержимые доказательства, что решение о сбивании было принято в Кремле и приведено в действие внештатным подразделением Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ, известным как "частная военная компания "Вагнера".

Читайте такжеОбнародован разговор боевиков с Плотницким о сбитом Ил-76 ВСУ: мы там борт долбанулиСледователи СБУ установили, что преступный приказ отдал непосредственно командующий 58-й армией ВС РФ генерал-майор Евгений Никифоров, командированный на Донбасс для осуществления военного вторжения и оккупации части территории суверенной страны", - сказано в сообщении.

Также в сообщении СБУ сказано, что исполнители убийства украинских воинов - Дмитрий Уткин, Андрей Гуральов и Андрей Лебедев, по возвращении в Россию, были отмечены Путиным официальными государственными наградами.

В СБУ также уточнили, что 5 июня коллегия судей Запорожского апелляционного суда признала гибель командира экипажа самолета Ил-76 Александра Белого следствием вооруженной агрессии РФ против Украины.

Добавим, что сегодня, 14 июня, президент Украины Владимир Зеленский приехал на церемонию чествования памяти погибших военных в катастрофе ИЛ-76 под Луганском, которая состоялась на территории Министерства обороны в зале памяти ВСУ.

Зеленский возложил цветы к Колоколу памяти вместе с министром обороны Степаном Полтораком и Главнокомандующим ВСУ Русланом Хомчаком.

Напомним, 14 июня 2014 года под Луганском погибли:

  • Авдеев Константин Сергеевич ст. солдат
  • Авраменко Александр Сергеевич солдат
  • Алтунин Валерий Владимирович ст. лейтенант
  • Бабан Виталий Юрьевич сержант
  • Бахур Виталий Владимирович ст. лейтенант
  • Бондаренко Виталий Юрьевич солдат
  • Гайдук Илья Витальевич солдат
  • Гончаренко Сергей Валерьевич мл. сержант
  • Горда Анатолий Анатольевич ст. солдат
  • Грабовой Валерий Николаевич ст. лейтенант
  • Дмитренко Андрей Олегович солдат
  • Добропас Сергей Витальевич ст. солдат
  • Дубяга Станислав Викторович солдат
  • Каменев Денис Сергеевич ст. солдат
  • Кива Владислав Николаевич мл. сержант
  • Ковальчук Юрий Леонидович сержант
  • Коренченко Олег Владимирович солдат
  • Коснар Павел Леонидович мл. сержант
  • Котов Александр Александрович солдат
  • Кривошеев Сергей Игоревич солдат
  • Кузнецов Антон Александрович ст. солдат
  • Кулибаба Руслан Николаевич сержант
  • Кучерявый Сергей Васильевич мл. сержант
  • Левчук Павел Николаевич солдат
  • Лесной Сергей Владимирович солдат
  • Лифинцев Олег Васильевич ст. солдат
  • Малышенко Тарас Сергеевич солдат
  • Манулов Сергей Федорович ст. прапорщик
  • Мирошниченко Сергей Александрович ст. солдат
  • Москаленко Сергей Александрович солдат
  • Никонов Павел Сергеевич солдат
  • Проньков Ростислав Русланович солдат
  • Резников Евгений Сергеевич сержант
  • Самохин Антон Алексеевич ст. солдат
  • Санжаровец Артем Евгеньевич ст. солдат
  • Скалозуб Артем Валентинович ст. солдат
  • Токаренко Игорь Александрович солдат
  • Шостак Сергей Михайлович ст. солдат
  • Шульга Андрей Николаевич солдат
  • Шумаков Сергей Викторович сержант

Имена погибших девяти пилотов, управлявших Ил-76:

  • Бортом управлял мелитопольский экипаж под руководством заместителя командира авиационной эскадрильи, гвардии подполковника Александра Белого (1976 г.р.).

В экипаж также входили:

  •  начальник воздушно-огневой тактической подготовки, гвардии майор Михаил Дьяков (1968 г.р.),
  •  штурман авиационной эскадрильи, гвардии капитан Игорь Скачков (1977 г.р.),
  •  начальник техническо-эксплуатационной части инженерно-авиационной службы авиационной эскадрильи, гвардии капитан Сергей Телегин (1971 г.р.),
  •  бортовой авиатехник, гвардии старший лейтенант Владимир Буркавцов (1976 г.р.),
  • старший бортовой авиатехник, гвардии старший лейтенант Александр Козолий (1984 г.р.),
  • старший техник обслуживания радио-электронного оборудования, гвардии старший лейтенант Олег Павленко (1971 г.р.),
  • старший воздушный стрелок, гвардии прапорщик Александр Ковалик (1972 г.р.),
  • старший воздушный радист, гвардии прапорщик Виктор Ментус (1982 г.р.).

Напомним, ранее сообщалось, Плотницкому и еще двум главарям террористов "ЛНР" зачитали обвинение по делу сбитого Ил-76.

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СБУ Владимир Зеленский Ил76 новости Украины Руслан Хомчак
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