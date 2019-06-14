Приказано уничтожить: в СБУ рассказали, кто на самом деле сбил Ил-76 под Луганском

Сбитый самолёт вез боеприпасы и продовольствие в Луганский аэропорт.
5 лет назад, 14 июня 2014 года, у поселка Красное Луганской области, в 00:51, был сбит транспортный самолёт Ил-76 25-й мелитопольской бригады военно-транспортной авиации. На его борту находились 49 человек, из них 9 членов экипажа и 40 пассажиров (десантники 25-й ОАЭМБр, которых транспортировали в Луганский аэропорт).
Отметим, сбитый самолёт вез боеприпасы и продовольствие в Луганский аэропорт.
На следующий день после трагедии глава самопровозглашённой "ЛНР" Валерий Болотов заявил, что Ил-76 был сбит пророссийскими боевиками.
Сегодня, 14 июня 2019 года, на сайте СБУ появилось сообщение, в котором сказано, что сбили самолет в тот роковой день сотрудники российской военной разведки (ГРУ).
"Служба безопасности имеет неопровержимые доказательства, что решение о сбивании было принято в Кремле и приведено в действие внештатным подразделением Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ, известным как "частная военная компания "Вагнера".
Читайте такжеОбнародован разговор боевиков с Плотницким о сбитом Ил-76 ВСУ: мы там борт долбанулиСледователи СБУ установили, что преступный приказ отдал непосредственно командующий 58-й армией ВС РФ генерал-майор Евгений Никифоров, командированный на Донбасс для осуществления военного вторжения и оккупации части территории суверенной страны", - сказано в сообщении.
Также в сообщении СБУ сказано, что исполнители убийства украинских воинов - Дмитрий Уткин, Андрей Гуральов и Андрей Лебедев, по возвращении в Россию, были отмечены Путиным официальными государственными наградами.
В СБУ также уточнили, что 5 июня коллегия судей Запорожского апелляционного суда признала гибель командира экипажа самолета Ил-76 Александра Белого следствием вооруженной агрессии РФ против Украины.
Добавим, что сегодня, 14 июня, президент Украины Владимир Зеленский приехал на церемонию чествования памяти погибших военных в катастрофе ИЛ-76 под Луганском, которая состоялась на территории Министерства обороны в зале памяти ВСУ.
Зеленский возложил цветы к Колоколу памяти вместе с министром обороны Степаном Полтораком и Главнокомандующим ВСУ Русланом Хомчаком.
Напомним, 14 июня 2014 года под Луганском погибли:
- Авдеев Константин Сергеевич ст. солдат
- Авраменко Александр Сергеевич солдат
- Алтунин Валерий Владимирович ст. лейтенант
- Бабан Виталий Юрьевич сержант
- Бахур Виталий Владимирович ст. лейтенант
- Бондаренко Виталий Юрьевич солдат
- Гайдук Илья Витальевич солдат
- Гончаренко Сергей Валерьевич мл. сержант
- Горда Анатолий Анатольевич ст. солдат
- Грабовой Валерий Николаевич ст. лейтенант
- Дмитренко Андрей Олегович солдат
- Добропас Сергей Витальевич ст. солдат
- Дубяга Станислав Викторович солдат
- Каменев Денис Сергеевич ст. солдат
- Кива Владислав Николаевич мл. сержант
- Ковальчук Юрий Леонидович сержант
- Коренченко Олег Владимирович солдат
- Коснар Павел Леонидович мл. сержант
- Котов Александр Александрович солдат
- Кривошеев Сергей Игоревич солдат
- Кузнецов Антон Александрович ст. солдат
- Кулибаба Руслан Николаевич сержант
- Кучерявый Сергей Васильевич мл. сержант
- Левчук Павел Николаевич солдат
- Лесной Сергей Владимирович солдат
- Лифинцев Олег Васильевич ст. солдат
- Малышенко Тарас Сергеевич солдат
- Манулов Сергей Федорович ст. прапорщик
- Мирошниченко Сергей Александрович ст. солдат
- Москаленко Сергей Александрович солдат
- Никонов Павел Сергеевич солдат
- Проньков Ростислав Русланович солдат
- Резников Евгений Сергеевич сержант
- Самохин Антон Алексеевич ст. солдат
- Санжаровец Артем Евгеньевич ст. солдат
- Скалозуб Артем Валентинович ст. солдат
- Токаренко Игорь Александрович солдат
- Шостак Сергей Михайлович ст. солдат
- Шульга Андрей Николаевич солдат
- Шумаков Сергей Викторович сержант
Имена погибших девяти пилотов, управлявших Ил-76:
- Бортом управлял мелитопольский экипаж под руководством заместителя командира авиационной эскадрильи, гвардии подполковника Александра Белого (1976 г.р.).
В экипаж также входили:
- начальник воздушно-огневой тактической подготовки, гвардии майор Михаил Дьяков (1968 г.р.),
- штурман авиационной эскадрильи, гвардии капитан Игорь Скачков (1977 г.р.),
- начальник техническо-эксплуатационной части инженерно-авиационной службы авиационной эскадрильи, гвардии капитан Сергей Телегин (1971 г.р.),
- бортовой авиатехник, гвардии старший лейтенант Владимир Буркавцов (1976 г.р.),
- старший бортовой авиатехник, гвардии старший лейтенант Александр Козолий (1984 г.р.),
- старший техник обслуживания радио-электронного оборудования, гвардии старший лейтенант Олег Павленко (1971 г.р.),
- старший воздушный стрелок, гвардии прапорщик Александр Ковалик (1972 г.р.),
- старший воздушный радист, гвардии прапорщик Виктор Ментус (1982 г.р.).
Напомним, ранее сообщалось, Плотницкому и еще двум главарям террористов "ЛНР" зачитали обвинение по делу сбитого Ил-76.