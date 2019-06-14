Приказано уничтожить: в СБУ рассказали, кто на самом деле сбил Ил-76 под Луганском

В СБУ рассказали, кто дал приказ сбить Ил-76 / Reuters

5 лет назад, 14 июня 2014 года, у поселка Красное Луганской области, в 00:51, был сбит транспортный самолёт Ил-76 25-й мелитопольской бригады военно-транспортной авиации. На его борту находились 49 человек, из них 9 членов экипажа и 40 пассажиров (десантники 25-й ОАЭМБр, которых транспортировали в Луганский аэропорт).

Отметим, сбитый самолёт вез боеприпасы и продовольствие в Луганский аэропорт.

На следующий день после трагедии глава самопровозглашённой "ЛНР" Валерий Болотов заявил, что Ил-76 был сбит пророссийскими боевиками.

Сегодня, 14 июня 2019 года, на сайте СБУ появилось сообщение, в котором сказано, что сбили самолет в тот роковой день сотрудники российской военной разведки (ГРУ).

"Служба безопасности имеет неопровержимые доказательства, что решение о сбивании было принято в Кремле и приведено в действие внештатным подразделением Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ, известным как "частная военная компания "Вагнера".

Читайте такжеОбнародован разговор боевиков с Плотницким о сбитом Ил-76 ВСУ: мы там борт долбанулиСледователи СБУ установили, что преступный приказ отдал непосредственно командующий 58-й армией ВС РФ генерал-майор Евгений Никифоров, командированный на Донбасс для осуществления военного вторжения и оккупации части территории суверенной страны", - сказано в сообщении.

Также в сообщении СБУ сказано, что исполнители убийства украинских воинов - Дмитрий Уткин, Андрей Гуральов и Андрей Лебедев, по возвращении в Россию, были отмечены Путиным официальными государственными наградами.

В СБУ также уточнили, что 5 июня коллегия судей Запорожского апелляционного суда признала гибель командира экипажа самолета Ил-76 Александра Белого следствием вооруженной агрессии РФ против Украины.

Добавим, что сегодня, 14 июня, президент Украины Владимир Зеленский приехал на церемонию чествования памяти погибших военных в катастрофе ИЛ-76 под Луганском, которая состоялась на территории Министерства обороны в зале памяти ВСУ.

Зеленский возложил цветы к Колоколу памяти вместе с министром обороны Степаном Полтораком и Главнокомандующим ВСУ Русланом Хомчаком.

Напомним, 14 июня 2014 года под Луганском погибли:

Авдеев Константин Сергеевич ст. солдат

Авраменко Александр Сергеевич солдат

Алтунин Валерий Владимирович ст. лейтенант

Бабан Виталий Юрьевич сержант

Бахур Виталий Владимирович ст. лейтенант

Бондаренко Виталий Юрьевич солдат

Гайдук Илья Витальевич солдат

Гончаренко Сергей Валерьевич мл. сержант

Горда Анатолий Анатольевич ст. солдат

Грабовой Валерий Николаевич ст. лейтенант

Дмитренко Андрей Олегович солдат

Добропас Сергей Витальевич ст. солдат

Дубяга Станислав Викторович солдат

Каменев Денис Сергеевич ст. солдат

Кива Владислав Николаевич мл. сержант

Ковальчук Юрий Леонидович сержант

Коренченко Олег Владимирович солдат

Коснар Павел Леонидович мл. сержант

Котов Александр Александрович солдат

Кривошеев Сергей Игоревич солдат

Кузнецов Антон Александрович ст. солдат

Кулибаба Руслан Николаевич сержант

Кучерявый Сергей Васильевич мл. сержант

Левчук Павел Николаевич солдат

Лесной Сергей Владимирович солдат

Лифинцев Олег Васильевич ст. солдат

Малышенко Тарас Сергеевич солдат

Манулов Сергей Федорович ст. прапорщик

Мирошниченко Сергей Александрович ст. солдат

Москаленко Сергей Александрович солдат

Никонов Павел Сергеевич солдат

Проньков Ростислав Русланович солдат

Резников Евгений Сергеевич сержант

Самохин Антон Алексеевич ст. солдат

Санжаровец Артем Евгеньевич ст. солдат

Скалозуб Артем Валентинович ст. солдат

Токаренко Игорь Александрович солдат

Шостак Сергей Михайлович ст. солдат

Шульга Андрей Николаевич солдат

Шумаков Сергей Викторович сержант

Имена погибших девяти пилотов, управлявших Ил-76:

Бортом управлял мелитопольский экипаж под руководством заместителя командира авиационной эскадрильи, гвардии подполковника Александра Белого (1976 г.р.).

В экипаж также входили:

начальник воздушно-огневой тактической подготовки, гвардии майор Михаил Дьяков (1968 г.р.),

штурман авиационной эскадрильи, гвардии капитан Игорь Скачков (1977 г.р.),

начальник техническо-эксплуатационной части инженерно-авиационной службы авиационной эскадрильи, гвардии капитан Сергей Телегин (1971 г.р.),

бортовой авиатехник, гвардии старший лейтенант Владимир Буркавцов (1976 г.р.),

старший бортовой авиатехник, гвардии старший лейтенант Александр Козолий (1984 г.р.),

старший техник обслуживания радио-электронного оборудования, гвардии старший лейтенант Олег Павленко (1971 г.р.),

старший воздушный стрелок, гвардии прапорщик Александр Ковалик (1972 г.р.),

старший воздушный радист, гвардии прапорщик Виктор Ментус (1982 г.р.).

Напомним, ранее сообщалось, Плотницкому и еще двум главарям террористов "ЛНР" зачитали обвинение по делу сбитого Ил-76.