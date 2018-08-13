Плотницкому и еще двум главарям террористов "ЛНР" зачитали обвинение по делу сбитого Ил-76

Плотницкий, к сожалению, пока еще не попал в руки украинского правосудия / Скриншот видео с youtube.com

В Красногвардейском суде Днепра в понедельник, 13 августа, судьи зачитали обвинительный акт против экс-главаря террористической организации "ЛНР" Игоря Плотницкого и еще двух главарей незаконных вооруженных формирований террористов - Александра Гуреева и Андрея Патрушева

Обвинение касается дела сбитого террористами в 2014 году самолета Ил-76. О продвижении судебного разбирательства на своей странице в Facebook сообщил адвокат семей погибших десантников и членов экипажа Ил-76 Виталий Погосян.

Читайте такжеОбнародован разговор боевиков с Плотницким о сбитом Ил-76 ВСУ: мы там борт долбанулиАдвокат отметил, что следующее заседание проведут 13 сентября - на нем будут объявлены гражданские иски потерпевших и, возможно, начнется их допрос. Погосян напомнил, что это дело должны были начать рассматривать еще год назад в Бабушкинском райсуде Днепра.

В ночь на 14 июня 2014 года во время захода на посадку в аэропорту Луганска был сбит военно-транспортный самолет Ил-76. Погибло 49 человек - 40 десантников 25-й бригады и 9 членов экипажа из Запорожья.