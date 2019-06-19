В полиции назвали три версии гибели Тымчука

Дмитрий Тымчук застрелился во время чистки наградного пистолета / Главред

19 июня застрелился во время чистки наградного пистолета нардеп, координатор группы Информационное сопротивление Дмитрий Тымчук.

Глава Нацполиции Сергей Князев назвал три основные версии произошедшего: самоубийство, убийство и неосторожное обращение с оружием.

"Предварительно огнестрельное ранение головы. Есть ряд рабочих версий, среди которых возможно несчастный случай, неосторожное обращение с огнестрельным оружием. А также версии криминального характера в том числе будут рассматриваться. В квартире на момент совершения правонарушения он был не один. Поэтому сейчас собираются свидетельство гражданки, которая присутствовала в это время в квартире, а также соседей", - отметил Князев.

По словам главы Нацполиции, открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство).

На месте гибели Тымчука работают следственно-оперативные группы территориального и главного управлений полиции, а также находится начальник столичного главка и прокурор города Киева.

Также эксперты и криминалисты проводят тщательный осмотр места происшествия, а следователи и оперативники общаются со свидетелями и жильцами дома.

Читайте такжеДмитрий Тымчук застрелился: версии правоохранителей, чем был известен нардеп

Ранее сообщалось о том, что Тымчука обнаружила мертвым в квартире его жена. Смертельное ранение прямо в голову нардеп нанес себе во время чистки наградного пистолета.

Тымчук был народным депутатом VIII созыва от партии Народный фронт. Кроме того, он являлся координатором группы Информационное сопротивление, а также руководил общественной организацией Центр военно-политических исследований.