В полиции назвали три версии гибели Тымчука

Нардеп прострелил себе голову во время чистки наградного пистолета.
19 июня застрелился во время чистки наградного пистолета нардеп, координатор группы Информационное сопротивление Дмитрий Тымчук.
Глава Нацполиции Сергей Князев назвал три основные версии произошедшего: самоубийство, убийство и неосторожное обращение с оружием.
"Предварительно огнестрельное ранение головы. Есть ряд рабочих версий, среди которых возможно несчастный случай, неосторожное обращение с огнестрельным оружием. А также версии криминального характера в том числе будут рассматриваться. В квартире на момент совершения правонарушения он был не один. Поэтому сейчас собираются свидетельство гражданки, которая присутствовала в это время в квартире, а также соседей", - отметил Князев.
По словам главы Нацполиции, открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство).
На месте гибели Тымчука работают следственно-оперативные группы территориального и главного управлений полиции, а также находится начальник столичного главка и прокурор города Киева.
Также эксперты и криминалисты проводят тщательный осмотр места происшествия, а следователи и оперативники общаются со свидетелями и жильцами дома.
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Ранее сообщалось о том, что Тымчука обнаружила мертвым в квартире его жена. Смертельное ранение прямо в голову нардеп нанес себе во время чистки наградного пистолета.
Тымчук был народным депутатом VIII созыва от партии Народный фронт. Кроме того, он являлся координатором группы Информационное сопротивление, а также руководил общественной организацией Центр военно-политических исследований.