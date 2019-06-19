Стали известны подробности гибели Тымчука

Дмитрий Тымчук / Главред

Стали известны обстоятельства гибели Дмитрия Тымчука, координатора группы Информационное сопротивление и народного депутата, в своей квартире в Киеве.

В момент выстрела в помещении также находилась жена Тымчука, которая и вызвала скорую и полицию. Посторонних в квартире не было.

Как сообщил в комментарии каналу 112 Украина Антон Геращенко рассказал также, что жена Тымчука позвонила в больницу и сообщила, что ее муж чистил наградное оружие и случайно ранил себя.

Про чистку оружия заявила жена.

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Сейчас на месте происшествия работает следственная группа.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян пообещал отомстить за смерть Тымчука.

Дмитрий Тымчук родился 27 июня 1972 года в российской Чите. Работал военным журналистом. Подполковник запаса. Координировал группу "Информационное сопротивление", руководил общественной организацией "Центр военно-политических исследований". Являлся депутатом парламента 8-го созыва, входил в состав фракции "Народного фронта".