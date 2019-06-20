Гибель Тымчука: в полиции раскрыли важный факт с места трагедии

20 июня 2019, 07:50

Правоохранители признали гибель нардепа умышленным убийством.

Дмитрий Тымчук — С места гибели Дмитрия Тымчука могли исчезнуть ювелирные изделия, узнали в полиции
С места гибели Дмитрия Тымчука могли исчезнуть ювелирные изделия, узнали в полиции / Главред

В Киеве из квартиры, в которой погиб народный депутат, координатор группы Информационное сопротивление Дмитрий Тымчук, могли исчезнуть несколько ювелирных изделий.

Во время следственных действий человек, близкий к политику, заявил о возможном отсутствии ювелирных изделий, сообщили в Главном управлении Нацполиции в столице.

В ведомстве добавили, что правоохранители проверяют информацию об исчезновении вещей. По факту гибели Тымчука начато производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Напомним, Дмитрий Тымчук погиб 19 июня. Нардеп Антон Геращенко сообщил, что Тымчук случайно застрелился во время чистки наградного пистолета. В полиции назвали три основные версии причины трагедии — самоубийство, убийство и неосторожное обращение с оружием.

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