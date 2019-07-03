"Госматюкнадзор, похабные анекдоты и запрет х*я": закон о матах "агента Кремля" Богомолец подорвал соцсети

Законопроект Богомолец взорвал соцсети / Роман Шрайк

3 июля, в среду, украинцев поглотила новая тема - матерщина. Народный депутат Ольга Богомолец инициировала принятие Законопроекта о дематюкации украинского языка с целью предотвращения употребления ненормативной лексики в публичном пространстве.

"Этот закон исключительно о публичных лицах. О публичном пространстве и о средствах массовой информации. В этом законе предлагается дать определение сквернословию, определение алфавитного порядка слов, которые нельзя употреблять в публичном пространстве публичным лицам", - объяснила Богомолец с трибуны парламента.

Но объяснение уже никого не волнует. Умы украинцем, словно от искры сухое сено, зажглись.

В социальных сетях матерщина – это тема №1.

Читайте такжеЗакон про мат: что нужно знать и как будут штрафовать за нецензурную лексику"Богомолец прокомментировала свой антиматерный законопроект. Предлагает создавать кабинки для матерщинников по аналогии с курильщиками. Вот представляю, дискутируешь ты с кем-то в очереди\на улице\etc и вдруг такой "Товарищ, пройдемте в кабинку, мне срочно необходимо вам сообщить нечто важное!", - пишет Денис Гороховский.

"Что нам дает закон о дематюкации имени Ольги Богомолец?

- в офисах компаний будут выделены дематюкальные комнаты;

- в заведениях общепита теперь будет три зала: для курящих, для некурящих и залы для дематюкации;

- без справки о дематюкации детей не будут принимать в школы и детсады;

- продукты питания должны будут иметь дематюкационную маркировку, которая будет означать, что продукция изготовлена без матов;

- все ввозимые автомобили в Украину должны будут иметь кнопку экстренной дематюкации.

Может, еще что-то упустил", - высказался журналист Yevgeniy Mudzhyri.

"Кто при детях произнес слово "Богомолец"?!", - шутит журналист Леонид Швец.

"Богомолець - агентка Кремля. Бо своїм законопроектом введе покарання за "Путін Хуйло", - считает писатель Андрей Кокотюха.

А вот депутат предыдущих созывов Василий Горбаль ситает, что пока рано такой законопроект принимать: "В Раду внесли законопроект о "дематюкации языка". Рано ещё. Не та ситуация в стране)".

"Чтобы украинцы прекратили материться, надо подать законопроект "О легализации русского мата как языка национальных меньшинств", и проводить мат-парады с написанием матов на флагах с российским триколором", - такое мнение у журналиста Юрия Бутусова.

К слову, активист Владислав Бовсуновский пошел дальше всех и вообще сообщил в Сети, что отныне он работает в компании "Госматюкнадзор".

Появились в Сети и анекдоты на эту тему. В частности, их опубликовала Malva Olena.

- Добрий день, це дематюкаційний патруль!

- Хто, бля?

Или вот такой:

- Добрий день, це дематюкаційний патруль! Чи вживали ви сьогодні обсценну лексику?

- Та я взагалі нічого обосцяного не вживаю!

- Не обосцяну, а обсценну.

- А шо не похуй?

А политический эмигрант, заместитель директора крымскотатарского телеканала ATR передал слова украинского писателя Леся Подеревянского, который всех желающих взять комментарий послал нах… Так вот, по мнению Подеревянского, нужно запретить не слова, а действия.

Напомним, ранее нардеп Ольга Богомолец во всеуслышание объяснила цель закона о матерщине.

Также ранее сообщалось, нардеп Богомолец внесла закон о дематюкации и получила на орехи в Сети.