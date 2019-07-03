"Госматюкнадзор, похабные анекдоты и запрет х*я": закон о матах "агента Кремля" Богомолец подорвал соцсети

От законопроекта о матах умы украинцем, словно от искры сухое сено, зажглись.
3 июля, в среду, украинцев поглотила новая тема - матерщина. Народный депутат Ольга Богомолец инициировала принятие Законопроекта о дематюкации украинского языка с целью предотвращения употребления ненормативной лексики в публичном пространстве.
"Этот закон исключительно о публичных лицах. О публичном пространстве и о средствах массовой информации. В этом законе предлагается дать определение сквернословию, определение алфавитного порядка слов, которые нельзя употреблять в публичном пространстве публичным лицам", - объяснила Богомолец с трибуны парламента.
Но объяснение уже никого не волнует. Умы украинцем, словно от искры сухое сено, зажглись.
В социальных сетях матерщина – это тема №1.
Читайте такжеЗакон про мат: что нужно знать и как будут штрафовать за нецензурную лексику"Богомолец прокомментировала свой антиматерный законопроект. Предлагает создавать кабинки для матерщинников по аналогии с курильщиками. Вот представляю, дискутируешь ты с кем-то в очереди\на улице\etc и вдруг такой "Товарищ, пройдемте в кабинку, мне срочно необходимо вам сообщить нечто важное!", - пишет Денис Гороховский.
"Что нам дает закон о дематюкации имени Ольги Богомолец?
- в офисах компаний будут выделены дематюкальные комнаты;
- в заведениях общепита теперь будет три зала: для курящих, для некурящих и залы для дематюкации;
- без справки о дематюкации детей не будут принимать в школы и детсады;
- продукты питания должны будут иметь дематюкационную маркировку, которая будет означать, что продукция изготовлена без матов;
- все ввозимые автомобили в Украину должны будут иметь кнопку экстренной дематюкации.
Может, еще что-то упустил", - высказался журналист Yevgeniy Mudzhyri.
"Кто при детях произнес слово "Богомолец"?!", - шутит журналист Леонид Швец.
"Богомолець - агентка Кремля. Бо своїм законопроектом введе покарання за "Путін Хуйло", - считает писатель Андрей Кокотюха.
А вот депутат предыдущих созывов Василий Горбаль ситает, что пока рано такой законопроект принимать: "В Раду внесли законопроект о "дематюкации языка". Рано ещё. Не та ситуация в стране)".
"Чтобы украинцы прекратили материться, надо подать законопроект "О легализации русского мата как языка национальных меньшинств", и проводить мат-парады с написанием матов на флагах с российским триколором", - такое мнение у журналиста Юрия Бутусова.
К слову, активист Владислав Бовсуновский пошел дальше всех и вообще сообщил в Сети, что отныне он работает в компании "Госматюкнадзор".
Появились в Сети и анекдоты на эту тему. В частности, их опубликовала Malva Olena.
- Добрий день, це дематюкаційний патруль!
- Хто, бля?
Или вот такой:
- Добрий день, це дематюкаційний патруль! Чи вживали ви сьогодні обсценну лексику?
- Та я взагалі нічого обосцяного не вживаю!
- Не обосцяну, а обсценну.
- А шо не похуй?
А политический эмигрант, заместитель директора крымскотатарского телеканала ATR передал слова украинского писателя Леся Подеревянского, который всех желающих взять комментарий послал нах… Так вот, по мнению Подеревянского, нужно запретить не слова, а действия.
Напомним, ранее нардеп Ольга Богомолец во всеуслышание объяснила цель закона о матерщине.
Также ранее сообщалось, нардеп Богомолец внесла закон о дематюкации и получила на орехи в Сети.