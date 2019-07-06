Замеченный в докладе СБУ вице-премьер обвинил во всем Порошенко

СБУ не называла фамилий, но Кистион увидел обвинение в свой адрес / Фото: Facebook/Владимир Кистион

Вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион отреагировал на появившуюся в СМИ новость о выявлении сотрудниками СБУ высокопоставленного чиновника, который создал механизм присвоения средств государственного и местных бюджетов чиновниками коммунальных предприятий Винницкой области.

"Это не что иное, как мне кажется, как политический заказ, в который вовлечены еще назначенные бывшим президентом Петром Порошенко кадры Службы безопасности Украины. Потому что никаких производств в отношении меня не проводилось", - написал он в Facebook.

Кистион добавил, что на заказной характер этого дела указывает то, что в социальных сетях эта новость показывается, как реклама. Он полагает, что оппоненты таким способом намереваются убрать его с предстоящих выборов.

Вице-премьер добавил, что в разгар предвыборной гонки пострадала также его семья, которая получала угрозы. Он обратился в СБУ с просьбой провести объективное расследование.

Напомним, СБУ разоблачила коррупционный механизм в коммунальных предприятиях Винницкой области, в которой участвовал вице-премьер, имя которого не называлось.