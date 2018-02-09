Омелян, Климкин, Рева. В Кабмине назвали имена самых высокооплачиваемых министров

9 февраля 2018, 21:36

Больше коллег заработали министры инфраструктуры, иностранных дел и соцполитики.

В Кабмине обнародовали зарплаты глав министерств. Фото: finance.bigmir.net

Самую высокую зарплату по итогам 2017 года получил министр инфраструктуры Владимир Омелян - 746 800 гривен за 12 месяцев.

Вторым в зарплатном рейтинге следует глава МИД Павел Климкин, он заработал 740,9 тысяч гривен за год. Третью позицию занимает министр социальной политики Андрей Рева, заработная плата которого составила 709,1 тысячи гривен. Об этом сообщают Украинские новости.

Далее доходы украинских министров распределились следующим образом: министр обороны Степан Полторак — 625,3 тысячи гривен, министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак — 620,3 тысячи гривен, вице-премьер-министр Павел Розенко — 610,7 тысячи гривен, вице-премьер Вячеслав Кириленко — 607,8 тысячи гривен, министр культуры Евгений Нищук — 604,2 тысячи гривен, министр внутренних дел Арсен Аваков — 601,6 тысячи гривен, министр молодежи и спорта Игорь Жданов — 600,2 тысячи гривен, министр финансов Александр Данилюк — 579,8 тысячи гривен, министр юстиции Павел Петренко — 570 тысяч гривен.

Затем по рейтингу следует министр образования и науки Лилия Гриневич, которая заработала 543,3 тысячи гривен, затем министр Кабмина Александр Саенко — 535,6 тысячи гривен, министр энергетики Игорь Насалик — 528,3 тысячи гривен, вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш- Цинцадзе — 527,6 тысячи гривен, вице-премьер Владимир Кистион — 526,8 тысячи гривен, первый вице-премьер — министр экономического развития Степан Кубив — 525,2 тысячи гривен.

По информации Кабмина, министр регионального развития Геннадий Зубко получил 522,6 тысячи гривен, министр по вопросам временно оккупированных территорий Вадим Черныш — 475,2 тысячи гривен.

Известно, что в.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заработала 344,8 тысячи гривен, а министр информационной политики Юрий Стець получил 185,5 тысячи гривен зарплаты.

Заработная плата премьер-министра Владимира Гройсмана за 2017 год составила 435,7 тысяч гривен.

Меньше всех получил министр аграрной политики Тарас Кутовый — 84,6 тысяч гривен. Причина заключается в том, что в мае прошлого года чиновник подал в отставку, и отчисление зарплаты ему было приостановлено.

Напомним, специалисты Госстата назвали наименее оплачиваемые в Украине профессии. В перечень попали медсестры, врачи, воспитатели детских садов.

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Климкин Кабмин зарплаты Гройсман министры Рева Омельян
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