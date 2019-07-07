Волкер рассказал о своих ожиданиях от новой Верховной Рады

Курт Волкер / Reuters

Украинскому парламенту нового, девятого по счету, созыва предстоит осуществлять реформы и обновить часть законодательства страны, связанную с Минскими соглашениями относительно военного конфликта на Донбассе.

С таким заявлением в воскресенье, 7 июля, выступил специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью порталу Голосу Америки.

"Когда будет избран новый парламент, нужно будет восстановить некоторые законы по воплощению Минских договоренностей. Например, предложенная децентрализация в рамках Конституции, вопрос специального статуса и амнистии и возможность провести местные выборы, когда позволит ситуации по безопасности", – заявил американский дипломат.

Напомним, ранее Курт Волкер рассказал, о чем договорился с путинским куратором по Донбассу Сурковым.