Волкер рассказал, о чем договорился с путинским куратором по Донбассу Сурковым

7 июля 2019, 16:22

Несмотря на то, что формат переговоров "Сурков - Волкер" неоднократно пытались похоронить, он, судя по всему, живее всех живых.

Волкер Сурков
Курт Волкер и Владислав Сурков / коллаж Зеркала Недели

В ближайшее время, уже летом, может состояться новая встреча лидеров Франции, Германии, Украины и России - в "Нормандском формате".

С таким заявлением перед журналистками спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер по итогам встречи с помощником президента РФ и неофициальным куратором боевиков на Донбассе Владиславом Сурковым. Об этом сообщает Голос Америки.

По словам американского дипломата, лишь после проведения в Украине выборов в Верховную Раду, появится полная ясность -  сумеет ли президент Владимир Зеленский сформировать большинство в парламенте и сможет ли поддержать план воплощения Минских соглашений.
"Я связывался с российским партнером на переговорах Сурковым, просто чтобы узнать, считает ли он это время подходящим для встречи. Мы еще не знаем, состоится встреча или нет. Если да, это будет чуть позже летом, возможно", – подчеркнул спецпредставитель.

При этом Волкер отметил - россияне не желают идти на переговоры и утверждают, что Украина должна вести диалог с террористами группировок "Л/ДНР".

"К сожалению, мы не слышали значительных новостей от России. Поэтому сейчас, со стороны России это не выглядит многообещающим. Однако, сам факт проведения встречи является, возможно, полезным", – резюмировал он.

Напомним, ранее у Владимира Зеленского рассказали о том, чего тот сумел достичь на встрече с Волкером в Канаде. До этого спецпредставитель Госдепа США назвал главное препятствие для выполнения Минских соглашений.

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