Волкер и Сурков не пришли к консенсусу по закону о Донбассе

На встрече в Дубае помощник президент России Владислав Сурков и спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер не пришли к общей точке зрения касательно законопроекта о реинтеграции Донбасса.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на собственные источники в переговорном процессе, стороны по-разному видят дальнейшее развитие ситуации и компромисса в результате переговоров не достигли.

Встреча еще не объявлена завершенной, поэтому конкретные решения не обнародованы. Однако источник подчеркнул, что "стороны договорились продолжить диалог".

Напомним, встреча Волкера и Суркова состоялась 26 января в столице ОАЭ.

В Кремле подчеркнули, что не ожидают ничего существенного от данной встречи. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, это скорее "сверка часов" по "зависшему" конфликту на Донбассе.

В Украине прозвучало мнение, что очередная встреча между Волкером и Сурковым окажется безрезультатной, как и все предыдущие, потому что стороны придерживаются совершенно различных версий происходящего и базы для компромисса практически не видно.