Гибель Тымчука: стало известно, что мог пить нардеп перед смертью

Дмитрий Тымчук / Главред

На месте гибели народного депутата Дмитрия Тымчука, в Киеве в квартире по бульвару Перова, следователи выявили пустую тару из-под алкогольных напитков.

Как говорится в данных, обнародованных в реестре судебных дел, правоохранители изъяли пустые бутылки из-под алкоголя в мусорнике на кухне квартиры.

В квартире Тымчука была изъята бутылка крепкой настойки Zubrovka объемом 0,5 литра, бутылка вина Алазанская долина 0,7 литра и 2 бутылки коктейля Pina Colada 0,7 литра.

Своим решение суд также назначил дактилоскопическую экспертизу всех бутылок на предмет соответствия выявленных на них отпечатков.

Ранее гражданская жена Тымчука Алена Коваль рассказала, что погибший в последнее время много пил. В день гибели он утром начал употреблять алкоголь, не пошел на работу и был в депрессивном состоянии.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский посмертно наградил орденом нардепа Тымчука.