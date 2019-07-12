Украину хотят поделить на 102 района: названа причина

Геннадий Зубко представил новую модель административно-территориального устройства / facebook/zubko.gennadiy

В Украине в рамках новой модели административно-территориального устройства с 468 районов будет сформировано 102.

Новая модель продиктована реформой децентрализации, рассказал вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко на своей странице в Facebook.

"Это 92 района, которые находятся на подконтрольной территории Украины и +10 - на временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей и АР Крым. Новый субрегиональный уровень позволит увеличить территории и количество их жителей до 150 тысяч, проживающих в районах. Это позволит сформировать качественные мощные команды, которые смогут координировать, управлять процессами и делегированными полномочиями от государства", - отметил Зубко.

По его словам, новая модель позволит сформировать качественный менеджмент европейского образца - по показателям развития человеческого потенциала, качественных услуг и секторальных реформ.

"Также это даст возможность не только построить качественную модель управления, но и эффективно использовать средства на местах, которые сейчас направляются на существующие почти полтысячи райгосадминистраций", - считает Зубко.

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