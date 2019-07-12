"Не будьте как Россия": активисты пикетируют посольство Италии, требуя освободить Маркива

Около сотни человек вышли протестовать против приговора итальянского суда атошнику-добровольцу.
Под Посольство Италии в Украине пришли около сотни активистов с требованием немедленно отпустить Виталия Маркива, которого обвиняют в смерти итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли в 2014 году на Донбасе. Маркива приговорили к 24 годам заключения, несмотря на то, что прокурор просил для него 17 лет.
К посольству пришли как активисты Национального корпуса, так и просто неравнодушные граждане, передает Униан.
Протестующие назвали Италию коррумпированной страной, суды которой зависят от политиков. Также активисты заявили, что арест Маркива и вынесенный приговор – результат влияния Кремля.
Под Посольство в поддержку осужденного атошника-добровольца активисты пришли с самодельными плакатами, на которых красовались фразы: Free Markiv, "Не будьте, как Россия".
Также под двери посольства активисты принесли несколько десятков коробок из-под пиццы Veterano Pizza (сеть, основанная участником АТО).
Виталий Маркив: кто он и за что его осудили
заместитель командира взвода 1-го батальона оперативного назначения Нацгвардии имени Кульчицкого Виталий Маркив был задержан итальянскими правоохранителями в городе Болонья в середине лета 2017 года.
Суд по делу 29-летнего украинского нацгвардейца стартовал в итальянском городе Павия 6 июля 2018 года. Сторона обвинения утверждала, что именно Маркив причастен к убийству фоторепортера Андреа Роккелли, его переводчика Андрея Миронова, которое произошло 24 мая 2014 года неподалеку от города Славянск Донецкой области.
По утверждению стороны обвинения, Андреа Роккелли и его напарник россиянин Андрей Миронов погибли в результате выстрелов со стороны горы Карачун, места дислокации украинских войск.
По версии итальянских следователей, Маркив, находясь на горе Карачун, передал ВСУ информацию о пребывании Рокелли и Миронова, которые погибли в результате минометного обстрела на территории, которая тогда контролировалась боевиками. Единственный уцелевший журналист Уильям Рогелон стал ключевым свидетелем по делу.
В то же время в Генпрокуратуре Украины заявляли, что, по данным украинского следствия, гибель двух журналистов произошла вследствие артобстрела со стороны российско-террористических войск.
12 июля Виталий Маркив был осужден судом Италии на 24 года лишения свободы.
Стоит отметить, что это больший срок, чем просил прокурор - он требовал 17 лет заключения для атошника.
В последнем слове Маркив пообещал "и дальше защищать Украину".
Суд огласил решение без мотивировочной части. Кроме того, Маркива обязали выплатить компенсацию семье погибшего.