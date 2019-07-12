"Не будьте как Россия": активисты пикетируют посольство Италии, требуя освободить Маркива

Активисты пикетируют посольство Италии / УНИАН

Под Посольство Италии в Украине пришли около сотни активистов с требованием немедленно отпустить Виталия Маркива, которого обвиняют в смерти итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли в 2014 году на Донбасе. Маркива приговорили к 24 годам заключения, несмотря на то, что прокурор просил для него 17 лет.

К посольству пришли как активисты Национального корпуса, так и просто неравнодушные граждане, передает Униан.

Протестующие назвали Италию коррумпированной страной, суды которой зависят от политиков. Также активисты заявили, что арест Маркива и вынесенный приговор – результат влияния Кремля.

Под Посольство в поддержку осужденного атошника-добровольца активисты пришли с самодельными плакатами, на которых красовались фразы: Free Markiv, "Не будьте, как Россия".

Также под двери посольства активисты принесли несколько десятков коробок из-под пиццы Veterano Pizza (сеть, основанная участником АТО).