Сын депутата от партии Порошенко помочился на знак "Я люблю Украину"

Фото вызвало бурю возмущения в Сети / Facebook Анатолий Зинченко

Сын депутата Золотоношского городского совета от партии экс-президента Порошенко Владислава Восколовича публично помочился на знак "Я люблю Украину". Об этом свидетельствует фото, которое молодой человек опубликовал в Instagram.

О случившемся в Facebook сообщил местный житель Анатолий Зинченко.

"Вот такое чудовище воспитал депутат Золотоношского городского совета Владислав Восколович, директор ООО "380". Господин Владислав, воспитывайте своего урода!", – прокомментировал Зинченко фото.

Скриншот / Facebook Анатолий Зинченко

На сайте Золотоношского городского есть информация о том, что Владислав Владимирирович Восколович - член фракции БПП "Солидарность".

Скриншот / Сайт Золотоношского горсовета

Пост Зинченко вызвал бурю возмущения в Facebook. Чего только не пожелали пользователи Восколовичу-младшему: "и чтобы отсохло", и "отрубать", "и голову отровать", и чтобы его отца привлекли к ответсвенности.

Сам парень в комментариях заявил, что он "не обязан быть патриотом Украины" только потому, что его отец - депутат.

Отметим, что у Восколовича-младшего на данный момент закрыт аккаунт в Instagram, однако скриншот его комментария по поводу ситуации попал в Сеть.