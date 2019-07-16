Сын депутата от партии Порошенко помочился на знак "Я люблю Украину"

Восколович-младший заявил, что "не обязан быть патриотом Украины" только потому, что его отец - депутат
Сын депутата Золотоношского городского совета от партии экс-президента Порошенко Владислава Восколовича публично помочился на знак "Я люблю Украину". Об этом свидетельствует фото, которое молодой человек опубликовал в Instagram.
О случившемся в Facebook сообщил местный житель Анатолий Зинченко.
"Вот такое чудовище воспитал депутат Золотоношского городского совета Владислав Восколович, директор ООО "380". Господин Владислав, воспитывайте своего урода!", – прокомментировал Зинченко фото.
На сайте Золотоношского городского есть информация о том, что Владислав Владимирирович Восколович - член фракции БПП "Солидарность".
Пост Зинченко вызвал бурю возмущения в Facebook. Чего только не пожелали пользователи Восколовичу-младшему: "и чтобы отсохло", и "отрубать", "и голову отровать", и чтобы его отца привлекли к ответсвенности.
Сам парень в комментариях заявил, что он "не обязан быть патриотом Украины" только потому, что его отец - депутат.
Отметим, что у Восколовича-младшего на данный момент закрыт аккаунт в Instagram, однако скриншот его комментария по поводу ситуации попал в Сеть.