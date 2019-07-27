Зеленский с семьей посетил Лигу смеха в Одессе: опубликовано видео

Зеленский сидел с сыном на руках в первом ряду / Фото: Думская

Президент Украины Владимир Зеленский 26 июля посетил с семьей Лигу смеха в Одессе, которая прошла на Морвокзале.

Глава государства по пути на свои места фотографировался с гостями мероприятия. Видео опубликовано на фанстраничке первой леди Елены Зеленской в Instagram.

Фанаты сняли, как президент за руку с сыном прошел за ограждение и занял места в первом ряду. На видео зафиксировано, как Зеленский смотрел шоу и аплодировал участникам.

"В зале присутствует наш бывший. Ведите себя вызывающе, чтобы ему было завидно", - сказал ведущий Лиги смеха Евгений Кошевой.

Ранее Зеленский на протяжении нескольких дет до избрания на пост главы государства был бессменным ведущим этого популярного юмористического шоу.

Напомним, Зеленский прилетел рейсом эконом-класса МАУ в Одессу с неофициальным визитом, чтобы посетить, в частности, Лигу смеха. В самолете он делал селфи с учениками одной из школ.