Зеленский просит одесситов выбрать главу ОГА: предложены кандидатуры

26 июля 2019, 17:28

Глава государства предлагает на выбор пять претендентов на вакантную должность.

Зеленский
Зеленский предоставил одесситам возможность выбрать губернатора / Reuters

Президент Владимир Зеленский обратился к жителям Одесской области с просьбой помочь ему выбрать достойного руководителя для областной государственной администрации.

В Facebook гарант предложил пять кандидатур, среди которых одесситы должны определить наиболее достойного.

Президент предложил следующих кандидатов:

Андрей Андрейчиков, 41 год.

Имеет высшее образование по специальности Правоведение. В прошлом — руководитель ряда предприятий. С 2016 года — руководитель общественного союза Украинская ассоциация вторичных металлов и ресурсов.

Татьяна Петракевич, 37 лет.

Психолог по образованию, слушательница Украинской школы политических студий. Общественная активистка, волонтер, предприниматель, основатель и директор одесской Открытой европейской школы.

Ольга Квасницкая, 44 года.

Юрист по образованию, пишет докторскую диссертацию. Мама четверых детей. Депутат Одесского горсовета. Имеет опыт управления компаниями. Сейчас преподает в Национальном университете Одесская юридическая академия и является председателем благотворительного фонда Французский бульвар.

Максим Куцый, 36 лет.

Высшее образование получил в Национальной академии внутренних дел Украины. Предприниматель, работал в банковском секторе, пока — владелец и директор инвестиционной компании.

Максим Болдин, 44 года.

Кандидат юридических наук. Общественный деятель, депутат Одесского городского совета V созыва, в свое время возглавлял его юридическое управление. Председатель Высшей ревизионной комиссии адвокатуры и управляющий партнер юридической фирмы.

/ Фото: Facebook/Владимир Зеленский

Журналист Кристина Бердинских в Facebook отметила, что Зеленский предложил весьма достойных кандидатов и у одесситов появился прекрасный выбор.

"Вот это гораздо лучше, чем кандидат с металлоломом. У Одессы на этом фото точно есть выбор. И этот выбор проукраинский, точно не про-Трухановский и не про-мафиозный. Это я о женщинах на этом фото", - написала она.

Напомним, Зеленский во время торжественных мероприятий ко Дню Военно-морских сил ВС Украины в Одессе уточнил, что Одесская область получит нового главу спустя 7 дней. Тогда источники пророчили кресло главы Одесской ОГА Андрею Андрейчикову.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Одесская область Одесская ОГА новости Украины Зеленский новости
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

18:26
Новоизбранным "слугам народа" пообещали "жесть" в Трускавце
18:00
В России арестовали подозреваемого в убийстве проукраинской активистки Григорьевой
17:58
"Мм, какая курочка": Вика из НеАнгелов в бикини расхаживает со своим петушком Фото
17:52
Ошибка и политическая наивность: в ПАСЕ уже жалеют, что вернули российскую делегацию
17:28
Зеленский просит одесситов выбрать главу ОГА: предложены кандидатуры
17:19
"С*ка, еврей, чистый пид*рас": записи разговоров судей Окружного суда слили в Сеть Фото Видео
17:05
Под Киевом задержана мать Онищенко — СМИ Видео
16:42
Улицы Украины будут патрулировать пешие нацгвардейцы с собаками
16:40
"Разукрасила и отжала мобильный": на Полтавщине 19-летняя девушка напала на мужчину Фото
16:39
"Чума болотная, мозгами поехала": "умирающая" Марина Порошенко стала посмешищем в Сети
16:33
Доллар в Украине постучал в дно: курс обвалился до нового минимума 2019 года Видео
16:17
Заступился за девушку: в России после жестокой драки умер хоккеист
16:12
Диетолог назвала единственное условие отказа от завтрака Видео
16:11
Танці з зірками 2019: актеры Крепостной идут на шоу Видео
16:07
Кличко проигнорировал допрос в Госбюро расследований
15:57
"Зашли тихо-мирно с пистолетами": российский матрос рассказал подробности задержания танкера Neyma Видео
15:54
Нужна операция: Алибасов симулирует новые проблемы со здоровьем
15:43
Легкий бриз, немного дождя и солнце: погода на выходные в Кирилловке, Одессе, Затоке и Бердянске
15:35
Стало известно, когда Киеву светит +31: названы даты Фото Видео
15:27
Обыски в админсуде Киева: известны подробности
15:07
Безсмертный объяснил, зачем Путину "инструмент" Донбасс
15:06
Выгнать Кличко из Киева: Гройсман пообещал решить судьбу мэра уже через несколько дней
14:58
У Зеленского рассказали о планах по борьбе с каналами кума Путина Видео
14:56
Во Дворце Украина отказались брать ответственность за концерт подруги Януковича Повалий
14:50
Уайту грозит четырехлетняя дисквалификация за проваленный допинг-тест
14:47
"Ужасный имидж!": Посол ЕС раскритиковал Украину
14:41
Настоять на отводе сил со стороны ОРДЛО: Зеленский и Волкер встретились в Киеве
14:35
"Это наша Россия": Лукашенко намекнул, что Беларусь без него пропадет
14:28
Голландскую спортсменку задержали с 50 килограммами наркотиков
14:25
Выборы-2019 доказали, что реванша не будет - эксперт
14:25
Братья Кличко обиделись и подали в суд на 1+1 Видео
14:20
"Алла сторожит своего питона": Галкин с Пугачевой на диванчике раззадорили фанатов
14:05
Аналитик назвал возможный курс доллара в Украине в августе-2019
14:04
Прикольные и вдохновляющие поздравления с Днем пирщика 2019 – открытки и тексты Фото
14:02
В США оценили задержание Украиной российского танкера Neyma Видео
13:58
Елена Пидгрушная: Люблю на досуге вышивать картины
13:47
Перестрелка и погоня: под Киевом копы задержали банду грабителей (фото)
13:45
"Непомнящий" экс-президент: стали известны подробности допроса Порошенко в ГБР Видео
13:45
Климкин объяснил, почему нельзя заключить сделку с Путиным по Донбассу
13:29
В Нафтогазе рассказали о единственном шансе сохранить транзит газа через Украину Видео
13:19
Под Черновцами рухнул дельтаплан, опубликованы фото с места ЧП Фото
13:18
Мир Дикого Запада 3 сезон: дата выхода, новые актеры и сюжет Видео
13:16
Почему стоит перейти на косметику, которая не тестируется на животных новости компании
13:12
Детективы НАБУ нагрянули с обысками в окружной суд столицы
13:11
"Толстозадым чиновникам пора на выход": социолог объяснил, почему россияне завидуют украинцам
12:58
"Ты патриот, нах? Россия с нами не воюет": ветерана АТО избили за слова об агрессии РФ Видео
12:54
Законопроекты не будут "застревать" в Раде: посол ЕС назвал плюсы монобольшинства Слуги народа
12:18
Динамо - Шахтер: где смотреть Суперкубок, история встреч, погода в день матча
12:18
Reuters выяснило, как Россия уступками по газу заманивает Украину в роковую ловушку Видео
12:15
Новое похолодание: синоптик назвала дату резкого изменения погоды
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять