Зеленский просит одесситов выбрать главу ОГА: предложены кандидатуры

Зеленский предоставил одесситам возможность выбрать губернатора / Reuters

Президент Владимир Зеленский обратился к жителям Одесской области с просьбой помочь ему выбрать достойного руководителя для областной государственной администрации.

В Facebook гарант предложил пять кандидатур, среди которых одесситы должны определить наиболее достойного.

Президент предложил следующих кандидатов:

Андрей Андрейчиков, 41 год.

Имеет высшее образование по специальности Правоведение. В прошлом — руководитель ряда предприятий. С 2016 года — руководитель общественного союза Украинская ассоциация вторичных металлов и ресурсов.

Татьяна Петракевич, 37 лет.

Психолог по образованию, слушательница Украинской школы политических студий. Общественная активистка, волонтер, предприниматель, основатель и директор одесской Открытой европейской школы.

Ольга Квасницкая, 44 года.

Юрист по образованию, пишет докторскую диссертацию. Мама четверых детей. Депутат Одесского горсовета. Имеет опыт управления компаниями. Сейчас преподает в Национальном университете Одесская юридическая академия и является председателем благотворительного фонда Французский бульвар.

Максим Куцый, 36 лет.

Высшее образование получил в Национальной академии внутренних дел Украины. Предприниматель, работал в банковском секторе, пока — владелец и директор инвестиционной компании.

Максим Болдин, 44 года.

Кандидат юридических наук. Общественный деятель, депутат Одесского городского совета V созыва, в свое время возглавлял его юридическое управление. Председатель Высшей ревизионной комиссии адвокатуры и управляющий партнер юридической фирмы.

/ Фото: Facebook/Владимир Зеленский

Журналист Кристина Бердинских в Facebook отметила, что Зеленский предложил весьма достойных кандидатов и у одесситов появился прекрасный выбор.

"Вот это гораздо лучше, чем кандидат с металлоломом. У Одессы на этом фото точно есть выбор. И этот выбор проукраинский, точно не про-Трухановский и не про-мафиозный. Это я о женщинах на этом фото", - написала она.

Напомним, Зеленский во время торжественных мероприятий ко Дню Военно-морских сил ВС Украины в Одессе уточнил, что Одесская область получит нового главу спустя 7 дней. Тогда источники пророчили кресло главы Одесской ОГА Андрею Андрейчикову.