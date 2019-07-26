Учитель разбудила для селфи: Зеленский эконом-классом прилетел в Одессу

Президент Владимир Зеленский прилетел рейсом эконом-класса МАУ в Одессу с неофициальным визитом, чтобы посетить, в частности, Лигу смеха.

Как сообщает Думская, в 16.21 самолет приземлился в Одессе, и глава государства через зал официальных делегаций сразу покинул аэропорт. Также в город прилетел рейс президентского авиаотряда с охраной и обслугой президента.

В аэропорту дежурили десятки силовиков из различных силовых структур. Стражи порядка запрещали журналистам фотографировать, но делали это без излишнего напора.

После прилета Зеленского журналистов пытались оттеснить, однако сотрудникам СМИ удалось сфотографировать главу государства.

Читайте такжеУ Зеленского рассказали о планах по борьбе с каналами кума ПутинаПассажиры рейса, которым летел президент, были в восторге от знаменитого пассажира. Этим же рейсом летели дети из школы №81, которые разбудили президента, чтобы сделать с ним селфи.

"Когда я подошла к нему, то президент крепко спал. Сидящий рядом Андрей Богдан попросил войти в положение и дать ему поспать. Но я все-таки попросила его разбудить: вряд ли у детей будет другой шанс сфотографироваться с самым главным человеком в стране. Владимира Александровича разбудили. Он отнесся к этому с пониманием, и мы сфотографировались", — рассказала учитель младших классов Саида Роговская.

Другим рейсом в Одессу также прилетела первая леди Елена Зеленская. Президентская чета будет жить в отеле de Paris. Они отправились на морвокзал, чтоб посетить Лигу смеха. Зрителей на мероприятие пропускали через металлоискатели, отбирая пластиковые бутылки и стаканчики.

Напомним, Зеленский обратился к жителям Одесской области с просьбой помочь ему выбрать достойного руководителя для областной государственной администрации.