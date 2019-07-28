В Киеве простились со спортсменом Романом Вирастюком

Панихида состоялась на НСК Олимпийский.
В Киеве 28 июля попрощались с 17-кратным чемпионом Украины по толканию ядра Романом Вирастюком, который умер в результате расслоения брюшной аорты.
"Спортивная семья прощается с Романом Вирастюком. Провести нашего коллегу, друга, незаурядного спортсмена и спортивного деятеля в последний путь пришли сотни людей. Люди подходят и подходят... Выразил свои глубокие соболезнования семье Романа, его жене Ирине и детям. Для нас он был и навсегда останется родным, светлым, добрым человеком, который более всего любил Украину, свою семью, спорт и жизнь", - сообщил в Facebook министр молодежи и спорта Игорь Жданов.
На похоронах присутствовал младший родной брат усопшего, легендарный спортсмен-тяжеловес Василий Вирастюк. Он подчеркнул, что Романа похоронят в Ивано-Франковске на Аллее славы.
Справка:
- Вирастюк в 2005 году перенес операцию по протезированию аорты и аортальных клапанов, а в 2015 году появилась информация, что Роман нуждается в еще двух кардиохирургических операциях, после чего стартовала кампания по сбору средств. Затем Вирастюку-старшему поставили сердечный клапан и протез корня аорты.
- Недавно спортсмену сделали еще одну кардиологическую операцию. Он принимал участие в парламентских выборах, как кандидат по мажоритарному округу, но проиграл.
- Роман Вирастюк является серебряным призером чемпионата Европы-1994 в толкании ядра. Он также трижды участвовал в Олимпийских играх и был многолетним капитаном сборной Украины по легкой атлетике.
- У спортсмена осталась жена и двое сыновей — Роман и Иван.