В Киеве простились со спортсменом Романом Вирастюком

В Киеве 28 июля попрощались с 17-кратным чемпионом Украины по толканию ядра Романом Вирастюком, который умер в результате расслоения брюшной аорты.

"Спортивная семья прощается с Романом Вирастюком. Провести нашего коллегу, друга, незаурядного спортсмена и спортивного деятеля в последний путь пришли сотни людей. Люди подходят и подходят... Выразил свои глубокие соболезнования семье Романа, его жене Ирине и детям. Для нас он был и навсегда останется родным, светлым, добрым человеком, который более всего любил Украину, свою семью, спорт и жизнь", - сообщил в Facebook министр молодежи и спорта Игорь Жданов.

На похоронах присутствовал младший родной брат усопшего, легендарный спортсмен-тяжеловес Василий Вирастюк. Он подчеркнул, что Романа похоронят в Ивано-Франковске на Аллее славы.

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