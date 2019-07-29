В Зе-команде рассказали, какой будет деолигархизация

Если на украинском рынке будет больше иностранных игроков, то роль олигархов будет падать, уверен Андрей Герус / Радио Свобода

Представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус рассказал, какой видит деолигархизацию команда Владимра Зеленского.

Лучший способ уменьшение влияния украинских олигархов на государственные решения и экономику – это конкуренция, сказал Герус в интервью РБК-Украина.

"Если у нас будет больше иностранных игроков на рынке энергетики, химии и так далее, то роль наших олигархов будет падать. Справедливые и равные правила игры дадут возможность малому и среднему бизнесу развиваться, чтобы не было специальных преференций для крупного бизнеса и определенных финансово-промышленных групп, сейчас они есть", - отметил представитель главы государства в Кабмине.

Как пример Герус привел ситуацию с ценой угля в Украине. По его словам, цена угля у нас - самая высокая в мире, а рента, наоборот, - самая низкая.

"Там, где надо платить в бюджет, ставка низкая, а там, где зарабатывать – высокая. За счет высокой цены угля, которая транслируется в электроэнергию, государство, то есть все украинцы, субсидируют всю отрасль: государственные убыточные шахты, и частные компании. Однако 80% рынка контролирует компания ДТЭК. Должно ли государство субсидировать компанию, которая принадлежит очень не бедному человеку?", - задал риторический вопрос Герус.

Как сообщал Главред, Андрей Герус также сообщил, что Верховная Рада IX созыва начнет работать в период с 24 августа по 6 сентября.