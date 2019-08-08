Трагедия на Николаевщине: упавший с 30-метровой "башни" подросток умер в больнице

8 августа 2019, 09:50

За жизнь парня сутки боролись врачи, но он скончался, не приходя в сознание.

Новости Николаевщины - На Николаевщине подросток упал с 30-метровой электроопоры и скончался в больнице
На Николаевщине подросток упал с 30-метровой электроопоры и скончался в больнице / УНИАН

В одном из сел Арбузинского района Николаевской области в понедельник вечером, 5 августа, двое подростков в возрасте 16 и 14 лет залезли на анкерную металлическую электроопору высокого напряжения, чтобы сделать фотографии.

На самой высокой точке 16-летнего ударило током, он упал и зацепился за металлический каркас платформы, которая находилась ниже, его сняли и отправили в больницу, а младший - слез сам, сообщили в Главном управлении Нацполиции в регионе.

Парень упал с 30-метровой "башни", получил тяжелые ожоги ног и позже умер в больнице, не приходя в сознание, сообщает ТСН.

"…Сутки врачи боролись за его жизнь, но поражения оказались несовместимыми с жизнью...", - отмечается в материале.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области двое учеников 6-го класса - 2007 и 2006 г. р. - хотели сделать качественное селфи, стоя на краю оросительного канала, а потом упали в воду и погибли.

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Николаевщина подростки парень башня электроопора
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