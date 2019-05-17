"Пытались сделать качественное селфи": на Запорожье в канале утонули подростки

На Запорожье в оросительном канале утонули двое подростков / УНИАН

В одном из сел Михайловского района Запорожской области двое учеников 6-го класса пытались сделать качественное селфи, стоя на краю оросительного канала, упали в воду и погибли.

Погибли школьники 2007 и 2006 г. р., их тела нашли в среду, 15 мая, сообщили в Главном управлении Нацполиции на Запорожье.

Правоохранители выяснили, что подростки упали в воду из-за того, что поскользнулись.

"…подростки пытались сделать селфи…, стоя на краю оросительного канала. Поскользнувшись, ребята упали в воду, в результате чего погибли. Тела детей осмотрены и направлены в морг", — отметили в ведомстве.

Дети погибли у села Бурчак вечером, 15 мая, пишет Обозреватель со ссылкой на слова местных жителей. По сведениям собеседника издания, один подросток упал в воду, а другой пытался его спасти, а в итоге они оба погибли.

По факту гибели детей копы начали производство по признакам ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса с дополнительной квалификацией "несчастный случай".

Напомним, в конце марта в Запорожье двое детей — мальчики, 2005 и 2006 г.р., на улице подорвались на гранате. Погиб старший ребенок, а младшему оказали медпомощь, его жизни ничего не угрожает.