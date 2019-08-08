Радиоактивная выпивка: в Британии выпустили самогон на чернобыльской воде

Совместная команда украинских и британских ученых разработала экспериментальный радиоактивно безопасный алкогольный напиток "Атомик" − самогоне из чернобыльской воды.

Соответствующее сообщение опубликовали в четверг, 8 ноября, опубликовали представители Госагентства Украины по управлению Чернобыльской зоной отчуждения.

Читайте такжеВ Одесской области корова давала молоко с самогоном и коноплей"Для изготовления экспериментальной партии "Атомик" использовалась вода из чернобыльских скважин. Дистиллированный алкоголь разводили с минеральной в одой из глубокого водоносного слоя в городе Чернобыль, который имеет схожий химический состав с грунтовыми водами региона Шампань во Франции. В воде не было обнаружено радиоактивного загрязнения", − говорится в тексте.

Также известно, что ученые планируют в дальнейшем изготавливать крафтовую водку из зерна, выращенного в зоне обязательного отселения, а 75% вырученной с ее продажи денег направлять на нужды пострадавших от аварии на ЧАЭС регионов.

Напомним, ранее скандальный российский писатель-фантаст Сергей Лукьяненко нашел в популярнейшем сериале Чернобыль от канала НВО скрытую рекламу зарубежных атомных реакторов. К слову, до этого в Киеве запустили туристический маршрут по местам съемок этого сериала.