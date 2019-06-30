Российский писатель нашел в сериале Чернобыль скрытую рекламу реакторов

30 июня 2019, 23:57

Публицист возмущен смещением акцентов в киноленте.

Сергей Лукьяненко
Сергей Лукьяненко раскритиковал сценаристов Чернобыля / Фото: Facebook/Sergei Lukyanenko - Club

Российский писатель и автор Дозоров Сергей Лукьяненко высказал недовольство американским сериалом НВО Чернобыль и заявил, что многосерийный фильм содержит скрытую рекламу реакторов зарубежного производства и спецзаказ.

"Если серьезно разбираться, то станет ясно, что огромное количество акцентов смещено. И чернобыльская катастрофа начинает выглядеть не случайностью. Хотя советская атомная энергетика была одной из лучших отраслей в мире и с аварией боролись достаточно грамотно. Но в сериале эта трагедия показана как неизбежное следствие тоталитаризма и "недоразвитости" советской промышленности – мол, ну чего еще можно было ожидать, все было неправильно, и люди власти вели себя как трусы и подлецы. Этот акцент не на лобовом уровне, но он есть. При всей точности в деталях, искажается основа", - цитирует фантаста Собеседник.

По словам Лукьяненко, сериал не просто так содержит рекламу реакторов. Авторы поставили цель очернить продукцию российского производства.

"Есть точка зрения, что этот фильм отчасти выполняет роль давления на заказчиков атомных реакторов – мол, не надо брать российские реакторы, посмотрите, какие они ненадежные, берите лучше американские или французские", - утверждает российский писатель.

Напомним, партия Коммунисты России требует от Роскомнадзора и МВД ограничения доступа к сериалу HBO Чернобыль из-за того, что трагедия, произошедшая на территории СССР в 1986 году, стала "объектом идеологической манипуляции".

Как ранее сообщалось, украинский режиссер Андрей Приймаченко обвинил авторов нашумевшего сериала Чернобыль в использовании его ролика, который он загрузил на YouTube еще в 2013 году.

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