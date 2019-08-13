Бил ножом в лицо и грудь: под Киевом пассажир напал на таксиста

13 августа 2019, 10:31

Вместо того чтобы заплатить за проезд, 18-летний парень порезал водителя.

Окровавленному таксисту вызвали скорую  прохожие/ Facebook Андрей Небытов

В ночь на 13 августа в Киевской области произошло нападение на таксиста. 18-летний парень изрезал ножом водителя, который довозил его из Святошинского района столицы в село в Вышгородском районе области.

Как сообщил глава полиций Киевщины Андрей Небытов в Facebook, парень пообещал водителю, что поездку оплатит его отец непосредственно в населенном пункте.

"Водителю стало жаль парня, и он согласился. Далее по дороге общались на разные темы, и вдруг пассажир начал наносить водителю удары ножом в лицо и грудную клетку", – сообщил Небытов.

Водитель смог позвать на помощь / Facebook Андрей Небытов

Водитель такси успел остановиться и позвать на помощь. В это время нападающий собрал личные вещи таксиста, ключи от автомобиля и скрылся с места происшествия. Окровавленному таксисту вызвали скорую  прохожие и сообщили об инциденте в полицию.

Нападавшего задержали утром 13 августа/ Facebook Андрей Небытов
Парню грозит до 15 лет лишения свободы / Facebook Андрей Небытов

Правоохранители уже утром во вторник задержали нападавшего. По данному факту открыты уголовные производства по ст.ст.15,115 (покушение на умышленное убийство), 187 (разбой). Парню грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в начале августа полиция Киевской области задержала водителя такси, который приковал пассажира цепью в подвале – в заточении мужчина пробыл около семи часов. Пассажир задолжал водителю за поездку 7 тысяч гривен.

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нападение такси Киевская область новости Украины
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