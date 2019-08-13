Бил ножом в лицо и грудь: под Киевом пассажир напал на таксиста

Вместо того чтобы заплатить за проезд, 18-летний парень порезал водителя.
В ночь на 13 августа в Киевской области произошло нападение на таксиста. 18-летний парень изрезал ножом водителя, который довозил его из Святошинского района столицы в село в Вышгородском районе области.
Как сообщил глава полиций Киевщины Андрей Небытов в Facebook, парень пообещал водителю, что поездку оплатит его отец непосредственно в населенном пункте.
"Водителю стало жаль парня, и он согласился. Далее по дороге общались на разные темы, и вдруг пассажир начал наносить водителю удары ножом в лицо и грудную клетку", – сообщил Небытов.
Водитель такси успел остановиться и позвать на помощь. В это время нападающий собрал личные вещи таксиста, ключи от автомобиля и скрылся с места происшествия. Окровавленному таксисту вызвали скорую прохожие и сообщили об инциденте в полицию.
Правоохранители уже утром во вторник задержали нападавшего. По данному факту открыты уголовные производства по ст.ст.15,115 (покушение на умышленное убийство), 187 (разбой). Парню грозит до 15 лет лишения свободы.
Напомним, в начале августа полиция Киевской области задержала водителя такси, который приковал пассажира цепью в подвале – в заточении мужчина пробыл около семи часов. Пассажир задолжал водителю за поездку 7 тысяч гривен.