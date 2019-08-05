На Киевщине таксист приковал пассажира цепью в подвале гаража (фото)

Пострадавший нашел в помещении инструменты и самостоятельно освободился / Фото пресс-службы полиции

Полиция задержала водителя такси, который приковал пассажира цепью в подвале – в заточении мужчина пробыл около семи часов.

Как сообщает пресс-служба полиции, мужчина вызвал машину и попросил отвезти его в Сумы. Не доехав до места назначения, таксист попросил рассчитаться за поездку. Пассажир сообщил, что на счету денег нет. Тогда водитель отвез его в ближайшее отделение банка. Но выяснилось, что мужчина имеет долг в финансовом учреждении, поэтому в займе ему отказали.

Водитель и пассажир решили возвращаться в Киев. В столице также не удалось достать деньги. В результате таксист отвез пассажира в свойгараж в селе Софиевская Борщаговка. В подвале он связал ему ногу цепью и закрыл.

Фото пресс-службы полиции

Пострадавший нашел в помещении инструменты и самостоятельно освободился. В неволе он провел семь часов.

По данному факту открыто уголовное производство по части 2 статьи 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Таксисту грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Фото пресс-службы полиции

Напомним, в Польше таксист намеренно сбил велосипедиста-украинца. Очевидцы сообщают, что гражданин Украины, который ехал на велосипеде, нарушил правила дорожного движения, выехав на проезжую часть на красный свет. Неосмотрительность велосипедиста едва не спровоцировала масштабное ДТП. Впоследствии водитель такси выехал автомобилем на предназначенную для пешеходов и велосипедистов аллею, догнал украинца и наехал на него.