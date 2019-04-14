Обложил матом и плюнул в лицо: в Варшаве таксист унизил украинского водителя

В Варшаве таксист унизил украинского водителя

В Варшаве поляк-таксист оскорбил украинского водителя сервиса Uber и плюнул ему в лицо.

Соответствующее видео было опубликовано на странице Центра мониторинга расистского и ксенофобского поведения в Твиттере.

При этом поляк заблокировал дорогу украинцу своим автомобилем и, подойдя к авто оппонента обругал его с использованием нецензурной лексики.

Отметим, что в речи поляка присутствовали оскорбления из-за национальной неприязни к украинцам.

Полиция уже установила личность правонарушителя, он был задержан. Как сообщил в Твиттере представитель варшавской полиции, таксист признал свою вину и сейчас ждёт квалификации своих действий прокуратурой. Варшавская мэрия уже поставила вопрос о лишении его лицензии.

Warszawski taksowkarz atakuje ukraińskiego kierowcę.

Rejestracje patola widoczne. pic.twitter.com/VqEE0EmyuE — Ken (@KenLewak) April 8, 2019

За призывы к ненависти на основании национальных различий поляку грозит наказание до трёх лет лишения свободы, отмечает Rzeczpospolita.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Варшаве жестоко избили таксиста-заробитчанина.