В Польше преподаватель университета избил украинского актера

12 апреля 2019, 17:30

Поляк напал на Артема Мануйлова после того, как услышал от него украинскую речь.

Артем Мануйлов

В Варшаве преподаватель университета избил украинского актера Артема Мануйлова после того, как услышал от него украинскую речь.

Украинец ехал в автобусе на репетицию, при этом его визави напал на него после того, как он на украинском языке поговорил по телефону со своей женой, пишет onet.pl

"Я положил трубку, и в этот момент незнакомый мужчина замахнулся на меня тяжелой черной сумкой и сильно ударил в лицо. Удар был на столько сильным, что меня отбросила, а глаза заслезились", - рассказал Мануйлов.

Он подчеркнул, что поляка удивило то, что Мануйлов владеет польским языком.

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"При выходе из автобуса я успел только положить велосипед на землю, и он бросил сумку и начал подходить ко мне и кричать, что сейчас получу. Я крикнул „стоп". Лично я ненавижу грубость и агрессию. Я вырос на востоке Украины, поэтому не боюсь таких людей. Однако я был удивлен, потому что это первый раз, когда что-то подобное случилось со мной в Польше", - отметил актер.

Напавшим на актера оказался Марчин П., который ранее преподавал ведение переговоров и теорию принятия решений в университете имени Вышинского, а сейчас преподает философию в Варшавском университете.

Ранее у него уже были случаи проявления агрессии, в том числе и в учебном заведении.

По данным полиции, действия преподавателя не считают проявление "расизма". По неофициальным данным известно, что мужчину отправили на психиатрическое обследование.

Напомним, ранее сообщалось, что в Италии жестоко расправились с украинским заробитчанином.

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