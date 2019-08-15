Погода на сегодня: Запад Украины снова накроют дожди

Дождливая погода не отступает / УНИАН

Погода в Украине в четверг, 15 августа, будет контрастной - на северо-западе существенно похолодает, а на остальной территории по-прежнему будет царить жара.

Синоптики Укргидрометцентра прогнозируют, что в западных, Житомирской, местами в Винницкой и Киевской областях сегодня ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, на западе - местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем составит 17-22°, в Винницкой и Киевской областях 22-27°.

На остальной территории осадки в четверг не прогнозируются. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Воздух днем прогреется до 28-33°, в Черниговской области – до 24-29°.

Погода в Киеве 15 августа будет комфортной. В столице сухо и облачно. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем составит 24-26°.

Прогноз погоды на 15 августа / Укргидрометцентр

Тем временем в ГосЧС сообщают, что после вчерашней непогоды по состоянию на утро 15 августа в Украине остается без электроснабжения 151 населенный пункт - обесточены населенные пункты в пяти областях. Так, нет электричества в Черниговской области в 61 населенном пункте, во Львовской - в 34, в Тернопольской – в 25, Черновицкой – в 19, Волынской – в 12. Над восстановлением электроснабжения работают бригады облэнерго.

Напомним, 13 августа в Черновицкой области выпал град размером с куриное яйцо и нанес серьезный ущерб зданиям, автомобилям и урожаю. В частности, непогода повредила весь автомобильный парк Сторожинецкого отдела полиции.